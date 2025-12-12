No hay marcha atrás para la salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios. En un comunicado oficial, el club dio a conocer al público en general que el vínculo entre ambos no sigue de cara al 2026.

Dicho defensa de Costa Rica había llegado al elenco azul en 2020, luego de un breve paso en Deportes Tolima que fue su primera experiencia en Colombia.

Juan Pablo Vargas fue capitán de Millonarios | Foto: Getty Images

Desde aquel momento se hizo parte fundamental de los bogotanos, con los que mantuvo una regularidad de cinco años, donde en todas las temporadas promedió haber jugado más de 30 partidos.

Su año de menor participación fue el último, que lo tuvo nada más disputando 15 compromisos. Esa baja participación ya anticipaba que su salida vendría en los próximos meses.

Legado con títulos

Vargas sale del cuadro azul con una buena imagen frente a los hinchas. Haber obtenido tres títulos en el tiempo en el que estuvo, lo hacen un referente de las últimas campañas de Millonarios.

Por medio de un comunicado oficial divulgado a través de su página web, el equipo le dio los agradecimientos e informó de su salida definitiva del club.

Nuestro defensor tico parte hacia el Club Puebla después de dejar huella en Millonarios. 🇨🇴🤝✈️🇲🇽



¡Gracias por tu entrega, Juan Pa! ¡Pura vida y éxitos siempre! 🇨🇷🔵💫 @_juanpavargas



▶️ https://t.co/igBMhVeEoR pic.twitter.com/c5ty8YKx0U — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 12, 2025

“Millonarios FC informa que, después de cinco temporadas con el equipo y disputar más de 208 partidos oficiales, el jugador Juan Pablo Vargas continuará su carrera en el fútbol del exterior”, comienzan diciendo.

“Desde su llegada, Vargas se caracterizó por su compromiso, su fortaleza defensiva y su capacidad para asumir los retos en cada competición. Su presencia dentro y fuera de la cancha fue sinónimo de seguridad y carácter”, resaltan de lo aportado.

“Más allá de los números y tres títulos (Copa 2022, Liga 2023 y Superliga 2024) Juan Pablo deja una huella en la historia reciente de Millonarios FC, siendo parte de una etapa importante y recibiendo siempre el respaldo y el cariño de la hinchada Azul", le reconocen.

“El club agradece profundamente su entrega, su respeto por este escudo y su profesionalismo ejemplar”, extienden.

“¡A Juan Pablo le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos personales y deportivos! 💙Ⓜ️”, completan la despedida.

Todo apunta a México

A sus 30 años, el defensa Vargas tiene unos cuantos años de carrera para mantenerse vigente en el balompié profesional.

JUAN PABLO VARGAS, ex @MillosFCoficial, firmó anoche su contrato con @ClubPueblaMX por 1 año y con opción a un segundo. pic.twitter.com/4u1w0QLv2d — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 11, 2025

Desde hace semanas se venía hablando de una negociación con Puebla, de México, la cual terminó por completarse en las últimas horas con un contrato por un año, extensible a dos.