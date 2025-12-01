Multicampeón firmó su salida de Millonarios: se va y ya tiene nuevo equipo en la Liga MX

Mientras se definen los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en Millonarios hay noticias sobre el futuro de varios jugadores que no entran en los planes del técnico Hernán Torres.

A la lista de salidas se sumó Juan Pablo Vargas, defensor costarricense que fue pieza clave en los tres títulos conseguidos bajo el mando de Alberto Gamero.

Vargas se marcha después de seis años como jugador de Millonarios, equipo con el que ganó la Copa BetPlay de 2022 contra Junior, Liga BetPlay de 2023 ante Atlético Nacional y la Superliga de 2024 nuevamente ante los tiburones.

Durante mucho tiempo fue la dupla de Andrés Llinás en la zaga de centrales, pero su rendimiento empezó a caer tras la despedida de Gamero. El costarricense fue reemplazado por Jorge Arias y perdió el peso que solía tener dentro del camerino.

Juan Pablo Vargas luciendo la cinta de capitán con Millonarios | Foto: Colprensa

Juan Pablo Vargas, rumbo a Puebla

Este semestre jugó muy pocos partidos y la necesidad de liberar cupos de extranjero hizo insostenible su futuro en Millonarios.

Juan Pablo Vargas no continuará en el fútbol profesional colombiano, a pesar de los sondeos que se conocieron en las últimas semanas.

Su futuro como futbolista profesional estará en Norteamérica, más exactamente en la Liga MX, donde ven con buenos ojos su experiencia y las reiteradas convocatorias a la selección de Costa Rica.

“El defensor Juan Pablo Vargas es nuevo jugador de Puebla. Millonarios cobra una compensación para rescindir. A fines de esta semana, llega a México para reportar con la franja", informó el periodista César Luis Merlo.

🚨El defensor Juan Pablo Vargas 🇨🇷 es nuevo refuerzo de Puebla.

*️⃣Millonarios cobra una compensación para rescindir. A fines de esta semana, llega a México para reportar con la Franja.

🤝 @PSierraR y @KevinJimenezCR pic.twitter.com/cmF0hGTU16 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 1, 2025

De esa manera se cierra un capítulo de seis años en Millonarios. El defensor de 30 años buscará nuevos horizontes para retomar su nivel y olvidar lo que fueron sus últimos meses vestido de albiazul.

Mientras tanto, el conjunto embajador tendrá que buscar un refuerzo de peso para la zona defensiva teniendo en cuenta que Andrés Llinás todavía se tardará unos meses en volver de la grave lesión que sufrió.

Ya son dos los jugadores extranjeros que firmaron su salida de Millonarios. Primero se fue el brasileño Bruno Sávio y ahora el costarricense Juan Pablo Vargas.

Guillermo de Amores (Uruguay) cuenta con la confianza del cuerpo técnico y se quedará, mientras que Santiago Giordana está pendiente del procedimiento al que será sometido para tratar la lesión que sufrió en el final del todos contra todos.

En caso de necesitar varios meses para recuperarse, el contrato de Giordana se renovará automáticamente y hará parte del club para 2026.

Así va la lista de bajas en Millonarios: