Segundo extranjero que sale de Millonarios: Tendría todo listo para seguir su carrera en la Liga MX

Millonarios avanza en el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar parte de tranquilidad en la hinchada y avanzar en el proyecto deportivo del 2026. Las cosas en el 2025 no fueron las mejores, no se alcanzó ni siquiera una final y los fanáticos alzaron su voz de protesta. Los directivos Enrique Camacho y Gustavo Serpa también voltean a mirar hacia las salidas, donde los extranjeros no convencen y se exploran opciones.

Ya se trabaja en las salidas de Millonarios. Por ejemplo, la del volante brasileño Bruno Sávio es una realidad, quien rescindió el contrato en días pasados. Aún falta por conocer lo que pasará con Santiago Giordana, quien presenta una lesión y la resonancia se le aplicará hasta después de las vacaciones, lo que complica su salida del equipo azul. Por otra parte, se cree que el portero uruguayo Guillermo De Amores se mantendrá en los planes del técnico Hernán Torres.

En caso de entrar a Sudamericana 2026, se espera una renovación en el plantel de Millonarios. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En teoría, serían dos cupos de extranjeros los que se abrirían en Millonarios si se agrega lo que está pasando con el defensa central Juan Pablo Vargas. Muchos hinchas consideran que el costarricense ya cumplió su ciclo en Millonarios y se preferiría avanzar con otro central para ocupar su vacante. Esos planes van tomando forma gracias a la oferta que cayó desde México por el jugador.

¿Juan Pablo Vargas a la Liga MX?

En las últimas horas, Millonarios recibió una oferta del fútbol mexicano por Juan Pablo Vargas. Más exactamente, el Puebla de México está mostrando interés por el ‘Tico’, que ya comienza a ser resistido por la hinchada y también no descarta nuevos aires para su carrera deportiva.

Juan Pablo Vargas por una lesión no pudo llegar al Santos de Brasil | Foto: Getty Images

Juan Pablo Vargas cierra el 2025 en bajo nivel. Su presencia en la defensa no era como la de tiempos atrás cuando con Andrés Llinás armó una de las mejores duplas de Colombia y las rechiflas en El Campín no se hicieron esperar. Todo parece indicar que su futuro está en la Liga MX, según comenta el periodista costarricense Kevin Jiménez. Incluso, la próxima semana estaría viajando a suelo azteca.

Pantallazo X: @KevinJimenezCR | Foto: Pantallazo X: @KevinJimenezCR

Vargas tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026 y su pase está valorado en un millón de euros, según Transfermarkt. Negocio redondo para el equipo azul, que podrá salir al mercado por otro central para cubrir su posición. El ‘Tico’ es considerado uno de los líderes de la Selección Costa Rica, que pinchó en las Eliminatorias Concacaf y no pudo clasificar al Mundial 2026.