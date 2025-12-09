Millonarios va por su tercer fichaje tras Darwin Quintero y Mateo García: Avanza el negocio con Leones FC

Millonarios sigue observando posibilidades en el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar parte de tranquilidad en la hinchada y así avanzar en el proyecto deportivo del próximo año. Las cosas en 2025 no fueron las mejores, no se alcanzó ni siquiera una final en el fútbol colombiano, los fanáticos protestan y los directivos se mueven por el FPC buscando los mejores elementos.

Los directivos Enrique Camacho y Gustavo Serpa ya priorizan la confección de nómina para el 2026 y los nuevos fichajes se llevan las miradas. Por ejemplo, apenas finalizó la temporada para Millonarios, se movieron rápido por Carlos Darwin Quintero y fue el primer fichaje oficial del equipo azul, proveniente del Deportivo Pereira.

Luego, el lateral Mateo García se convirtió en nuevo jugador de Millonarios y segundo fichaje, tras negociaciones y contraofertas con el Once Caldas. Por otra parte, ya en el ocaso de la temporada, se acerca la tercera incorporación, que pertenece a Leones FC, club de Itagüí que milita en la segunda división del fútbol colombiano.

Mateo García, nuevo jugador de Millonarios. | Foto: Millonarios / API

Pese a que sus derechos deportivos pertenecen a Leones FC, el futbolista está en Fortaleza en condición de préstamo y sorprendió con su buen nivel en este segundo semestre del 2025. Tras firmar la revelación en la Loga Betplay, se ganó las miradas de Millonarios y ahora está a la expectativa por su futuro deportivo.

Sebastián Valencia sería nuevo jugador de Millonarios

Según el periodista Felipe Sierra, Sebastián Valencia está en carpeta para ser firmado como nuevo jugador de Millonarios. Los directivos esperan que durante la segunda semana de diciembre se pueda firma al lateral nacido en Medellín.

Sebastián Valencia, con Fortaleza, durante un partido contra Bucaramanga. | Foto: Cristian Bayona

Otra fuente, Julián Capera asegura que la situación de Millonarios por el jugador es positiva y se sigue avanzando con Leones para cerrar el acuerdo lo más pronto posible. Además, el club azul también intenta frenar el préstamo con Fortaleza y poder adquirir al futbolista para el mes de enero próximo.

Pantallazo X: @PSierraR | Foto: Pantallazo X: @PSierraR

La idea de Millonarios es cubrir la zona de lateral izquierda con este jugador de 29 años de edad y que tiene un valor de 500 mil euros en Transfermarkt. Podría ser la tercera incorporación del ‘Embajador’, que también busca un defensa central tras la salida de Juan Pablo Vargas. Además, trata de suplir rápidamente la vacante que deja el brasileño Bruno Sávio en la zona ofensiva.

Pantallazo X: @JulianCaperaB | Foto: Pantallazo X: @JulianCaperaB