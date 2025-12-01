Revelan cuáles serán los reemplazos de Juan Pablo Vargas y Bruno Savio en Millonarios

Millonarios ya está en pretemporada para el 2026 y son varias las noticias respecto al mercado de fichajes. Por ejemplo, la salida de Bruno Savio (Brasil) es oficial, y la prensa filtró en las últimas horas que Juan Pablo Vargas (Costa Rica) tampoco seguirá de albiazul.

Esto deja dos cupos de extranjeros libres, en Millonarios, para 2026. Así las cosas, el periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, contó cuáles posiciones reforzará el embajador tras las salida de Vargas y Savio.

Un interior y un delantero: los reemplazos de Juan Pablo Vargas y Bruno Savio en Millonarios

“Juan Pablo Vargas y Bruno Savio liberan los dos cupos de extranjeros para traer el interior (Argentina) y el 9 (Argentina) que desea la nueva dirección deportiva”, arrancó afirmando el periodista Rodríguez.

Además, añadió que el técnico Hernán Torres ya “desea un lateral izquierdo”, y entre los nombres que reveló, causa revuelo Frank Fabra. El colombiano de 34 años, que deja Boca Juniors tras un largo periodo allí, habría sido sondeado.

Por último, en cuanto a refuerzos, volvió a nombrar a Didier Moreno como posible incorporación para Millonarios en 2026. El volante, actualmente con los colores de Junior, viene sonando para Millonarios desde hace varias semanas atrás.

¿La nueva dirección deportiva de Millonarios empieza a moverse?

Fue el pasado 25 de noviembre cuando Ariel Michaloutsos, nuevo director deportivo de Millonarios, tuvo su primera rueda de prensa en el cargo. Aclaró varios aspectos, y parece que empieza a mover las fichas, tomando en cuenta los rumores de jugadores que suenan para el albiazul.

“Quizás en este momento falte en lo deportivo, lo tengo claro, lo comprobé. Hoy es muy pronto para diagramar un montón de cosas. Hay buen recurso humano en el club que quizá está desorganizado y hay que ordenarlo. Hay que tener funciones claras. Ojalá podamos estructura una secretaría técnica”, dijo Michaloutsos en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y agregó: “Mi expectativa es muchísima. Vengo con mucha ilusión sabiendo que nova a ser fácil. Vengo a intentar hacer las cosas bien. Le agradezco a todos por la recepción que he tenido acá en Colombia”.

Ariel Michaloutsos, el director deportivo de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.