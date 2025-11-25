¿Tensión en Millonarios? Incómodo instante entre Hernán Torres y Ariel Michaloutsos se vio en vivo

Este martes, 25 de noviembre de 2025, terminó siendo un día importante en Millonarios. El cuadro capitalino organizó una rueda de prensa a la que asistieron el presidente Enrique Camacho, el director técnico Hernán Torres y el recién oficializado director deportivo, Ariel Michaloutsos.

De hecho, el encuentro con los medios de comunicación se dio para que Michaloutsos hablara sobre su llegada, proyecciones en el cargo, y más. Sin embargo, en redes sociales no dejaron pasar que hubo un momento de tensión entre el nuevo director deportivo y Torres.

Hernán Torres irrumpió y dejó claro que la decisión de los refuerzos también depende de él

Uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa le preguntó a Michaloutsos sobre su papel. En específico, si tiene carta libre para tomar decisiones o qué tanto poder ostenta de cara al nuevo proyecto deportivo.

Michaloutsos explicó que él no tiene las llaves del club y que debe ser una decisión conjunta con la junta directiva. No nombró a Hernán Torres, y cuando este último lo notó, pidió el micrófono y añadió de forma contundente: “Y con mi decisión”.

Declaración completa de Michaloutsos al respecto

“En lo personal, me gusta la organización que tiene Millonarios, y yo no soy el dueño del club, no tengo la llave del club ni voy a hacer ni deshacer lo que quiero. Sí, cuando Gustavo tuvo la gentileza de llamarme, y empezamos a dialogar, yo sí creo en la autonomía. Si uno es el director deportivo del club, necesita tomar decisiones, pero siempre tiene que estar avalada, en este caso, por la gente que responde en el club y la gente que hace muchos años es la que dirime los destinos del club”.

“Pero yo creo en la autonomía, creo en la elección de los jugadores fundamentada en un estudio de jugador, y claro que considero que uno tiene que, en este caso conjuntamente con la junta directiva, decidir el jugador. La dirección deportiva tiene que tener una palabra extremadamente válida y que hay que seguir esos caminos. No me cabe duda”.

En ese preciso momento fue que Ariel Michaloutsos terminó de hablar y parecía que iba a seguir otra pregunta. Sin embargo, el técnico Hernán Torres le pidió el micrófono al presidente Camacho para hacer el tajante apunte: “Y con mi decisión”. Acto seguido, Torres picó el ojo y las cámaras volvieron a enfocar a Michaloutsos, quien solo mostró una sonrisa al respecto.

Rueda de prensa de Millonarios para la presentación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo. | Foto: Tomada del canal de YouTube: Millonarios FC Oficial.

Los hinchas y la prensa, en redes sociales, no dejaron pasar por alto la situación:

