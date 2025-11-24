Suscribirse

Deportes

Advierten a Millonarios por el refuerzo que quiere juntar con Darwin Quintero: “¿En serio está para eso?”

Se trata de un atacante colombiano, de 27 años, que juega en el extranjero y se lo estarían peleando entre Millonarios y Deportivo Cali.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
24 de noviembre de 2025, 9:28 p. m.
Nómina de Millonarios en este 2025 sufriría varios cambios de cara al 2026.
Nómina de Millonarios en este 2025 sufriría varios cambios de cara al 2026. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios sigue planeando su 2026 en cuanto a fichajes. Ya contrató al experimentado Carlos Darwin Quintero, y ahora estaría buscando más caras en ataque; no solo para acompañar al científico, sino para tener más garantía de gol.

La prensa deportiva en Colombia, a lo largo de las últimas horas, vincula el nombre de Kevin Velasco para llegar a Millonarios. Es un atacante, recordado por su paso en Deportivo Cali, y que actualmente está en préstamo desde Puebla (México) al Paranaense de Brasil.

Kevin Velasco, el colombiano que interesaría a Millonarios para 2026.
Kevin Velasco, el colombiano que interesaría a Millonarios para 2026. | Foto: Getty Images

Carlos Antonio Vélez advierte a Millonarios por el interés en Kevin Velasco: “¿En serio está para eso?"

En su espacio de YouTube, Palabras Mayores, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez lanzó un certero aviso a Millonarios por el interés que tiene en Velasco. Con data en mano, el comunicador opinó que los albiazules no deberían apostar, sino tener jugadores que presten un servicio al equipo.

“Ahora hablan de Kevin Velasco: que se lo disputa con el Deportivo Cali, que en el Deportivo Cali jugó muy bien. Sí, pero cuidado: tiene 28 años, está en Brasil y casi siempre ha sido suplente”, arrancó afirmando Vélez quien, en ese momento, sustentó su opinión en los números de Velasco hasta ahora.

“Las actuaciones de ese jugador en este último semestre. Han sido muy poquitos partidos, casi siempre en el banco (...) o sea que en el semestre no ha jugado más de tres partidos, y no los ha jugado completos. A lo mejor es un ‘crackaso’, y a lo mejor viene a Bogotá y la rompe, pero, ¿Millonarios está para eso, en serio?”, añadió Carlos Antonio.

Finalmente, sentenció: “Si van a invertir una plata, inviértanla bien. Traigan jugadores que le presenten un servicio al equipo. Ojalá me equivoque, pero esto es una apuesta, y yo no creo que Millonarios en este momento esté para apuestas. Tendría que estar a esta altura contratando jugadores que de verdad le garanticen un salto de calidad”.

YouTube video player

¿Quién es Kevin Velasco, el jugador que suena para Millonarios?

Velasco, tal como mencionó Vélez, tiene 28 años y actualmente presta sus servicios al Paranaense de Brasil. Allí está cedido en préstamo, desde Club Puebla de México, a partir del pasado mes de enero y hasta el próximo 31 de diciembre de este 2025.

Por orden natural, Millonarios debería hablar con Puebla si es que quiere hacerse con los servicios de Kevin Velasco. Eso sí, en las últimas horas, el periodista Mariano Olsen, siempre cercano al mercado de pases en el FPC, aseguró que Deportivo Cali se sumó a la lista de pretendientes de Velasco.

Pasarán las horas y se sabrá qué tanto revuelo toma el tema. Eso sí, Millonarios se sigue moviendo para el 2026, tomando en cuenta su turbulento 2025, y ya suma refuerzos en varias áreas. Por ejemplo, Ariel Michaloutsos es su nuevo director deportivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Blessd envió fuerte mensaje a Samantha Correa tras rumores de vínculo íntimo: “No es burla”

2. Álvaro Uribe reaccionó a infiltración de alias Calarcá en las Fuerzas Militares y la Inteligencia del Estado: “Tristeza y desengaño”

3. Qué canal pasa Arsenal vs. Bayern Múnich, partidazo por el liderato de la Champions League

4. En videos quedó cómo robaron en 30 segundos la camioneta de la periodista Ana María Vélez en barrio de Bogotá

5. El Pentágono investigará a un senador demócrata por instar a militares a la desobediencia con Trump. Piden “corte marcial”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kevin VelascoMillonarioscarlos darwin quintero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.