Advierten a Millonarios por el refuerzo que quiere juntar con Darwin Quintero: “¿En serio está para eso?”

Millonarios sigue planeando su 2026 en cuanto a fichajes. Ya contrató al experimentado Carlos Darwin Quintero, y ahora estaría buscando más caras en ataque; no solo para acompañar al científico, sino para tener más garantía de gol.

La prensa deportiva en Colombia, a lo largo de las últimas horas, vincula el nombre de Kevin Velasco para llegar a Millonarios. Es un atacante, recordado por su paso en Deportivo Cali, y que actualmente está en préstamo desde Puebla (México) al Paranaense de Brasil.

Kevin Velasco, el colombiano que interesaría a Millonarios para 2026. | Foto: Getty Images

Carlos Antonio Vélez advierte a Millonarios por el interés en Kevin Velasco: “¿En serio está para eso?"

En su espacio de YouTube, Palabras Mayores, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez lanzó un certero aviso a Millonarios por el interés que tiene en Velasco. Con data en mano, el comunicador opinó que los albiazules no deberían apostar, sino tener jugadores que presten un servicio al equipo.

“Ahora hablan de Kevin Velasco: que se lo disputa con el Deportivo Cali, que en el Deportivo Cali jugó muy bien. Sí, pero cuidado: tiene 28 años, está en Brasil y casi siempre ha sido suplente”, arrancó afirmando Vélez quien, en ese momento, sustentó su opinión en los números de Velasco hasta ahora.

“Las actuaciones de ese jugador en este último semestre. Han sido muy poquitos partidos, casi siempre en el banco (...) o sea que en el semestre no ha jugado más de tres partidos, y no los ha jugado completos. A lo mejor es un ‘crackaso’, y a lo mejor viene a Bogotá y la rompe, pero, ¿Millonarios está para eso, en serio?”, añadió Carlos Antonio.

Finalmente, sentenció: “Si van a invertir una plata, inviértanla bien. Traigan jugadores que le presenten un servicio al equipo. Ojalá me equivoque, pero esto es una apuesta, y yo no creo que Millonarios en este momento esté para apuestas. Tendría que estar a esta altura contratando jugadores que de verdad le garanticen un salto de calidad”.

¿Quién es Kevin Velasco, el jugador que suena para Millonarios?

Velasco, tal como mencionó Vélez, tiene 28 años y actualmente presta sus servicios al Paranaense de Brasil. Allí está cedido en préstamo, desde Club Puebla de México, a partir del pasado mes de enero y hasta el próximo 31 de diciembre de este 2025.

Por orden natural, Millonarios debería hablar con Puebla si es que quiere hacerse con los servicios de Kevin Velasco. Eso sí, en las últimas horas, el periodista Mariano Olsen, siempre cercano al mercado de pases en el FPC, aseguró que Deportivo Cali se sumó a la lista de pretendientes de Velasco.

El @DeportivoCaliCP también se interesa por KEVIN VELASCO, equipo con el que se consagró campeón en 2021. pic.twitter.com/qgsDZzCcxy — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 23, 2025