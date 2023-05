Presidente del Deportivo Cali se destapa en SEMANA: la plata que Kevin Velasco le dejó al club, el tema Pinto y la deuda con jugadores

Aunque Deportivo Cali recompuso su andar al final de la Liga BetPlay, alejándose de las posiciones de descenso, el panorama continúa sin ser el mejor. Este 21 de mayo, el club oficializó la salida de quizá el mejor jugador durante el semestre, Kevin Velasco.

“Tras sostener varias reuniones, se ha llegado a un principio de acuerdo con el Club Puebla de México para la transferencia del jugador Kevin Andrés Velasco Bonilla”, escribió el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Kevin Velasco, uno de los referentes del Deportivo Cali - Foto: DIMAYOR

El club azucarero, al que no solo lo aquejaron la falta de resultados futbolísticos, sino una difícil situación financiera, expresó su agradecimiento a Velasco, una de las piezas claves en la décima estrella, conseguida en diciembre de 2021 bajo la batuta de Rafael Dudamel.

“Desde la asociación Deportivo Cali expresamos nuestro más profundo agradecimiento y cariño al canterano, campeón en 2021 y uno de los grandes talentos formados en nuestra cantera. Le deseamos muchos nuevos éxitos en esta nueva etapa de su carrera como profesional desde esta, que siempre será su casa”, se lee en la misiva.

Días atrás, el conjunto azucarero también se quedó sin su guardameta, Kevin Dawson. Foto: Deportivo Cali - Foto: Foto: Deportivo Cali

De acuerdo con Carlos Arturo Petiso Arango, periodista que de cerca cubre el día tras día del Deportivo Cali, Velasco arribará al balompié mexicano en condición de préstamo, aunque de completar un número de partidos en el club, se deberá hacer obligatoria la opción de compra.

“200 mil dólares préstamo, opción de compra obligatoria un millón, deberá completar cantidad de partidos (65 %) para ser efectiva. Si los mexicanos lo venden por más de un millón, Cali se quedaría con el 20% de ese excedente, así fue la negociación Kevin Velasco rumbo al Puebla”, informó en Twitter.

La versión de Luis Fernando Mena, en SEMANA

SEMANA contactó al presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y respondió al porqué de la salida del futbolista, con el que se mostró agradecido, y la difícil situación que afronta el club por cuenta de sus deudas. Valga recordar que previo al último partido de la Liga BetPlay, ante Boyacá Chicó, algunos futbolistas se negaron a jugar hasta que no les pagaran los salarios que les adeuda. De hecho, el guardameta uruguayo Kevin Dawson renunció al club.

SEMANA ¿Por qué Kevin Velasco fue del Deportivo Cali?

Luis Fenando Mena: El jugador quería salir del país y le llegó esta oferta, la cual aceptó. Fue enfático al decir que ya varios negocios se habían caído y era su ultima oportunidad. A veces hay que aceptar la realidad del jugador y si el negocio es bueno o malo para la institución, toca aceptarlo.

S: ¿La institución lamenta la salida de Kevin Velasco?

LFM: Sí, pero también hay que pensar en el jugador. Él le dio al Cali muchos años de alegrías, entrega total, pero ya no quería seguir jugando en Colombia. Kevin siempre manifestó que no se iría del club sin devolverle nada, que por lo menos un millón de dólares tendría que dejarle. Cumplió su palabra.

S: Y las quincenas que les adeudan a los jugadores, ¿qué?

LFM: Estamos pasando por una situación difícil en estos momentos, la semana entrante esperamos poder pagar unas dos quincenas.

S: En el caso de Jorge Luis Pinto, ¿cuáles son los planes del equipo respecto a él?

LFM: El profe Jorge Luis Pinto no solo es un gran técnico, es una persona: honesta, trabajadora y entregada por completo al deportivo Cali, Las palabras para describir todo lo que ha hecho por la institución no se encuentran escritas aún. Un simple gracias no es lo que él merece, esperamos que el próximo semestre las cosas se nos den mucho mejor, tiene todo el respaldo del comité. Gran hombre.

Jorge Luis Pinto completó una campaña más para el olvido en el Deportivo Cali. - Foto: Fotos: Dimayor

S: ¿Cómo les fue en la reunión con el Ministerio del Deporte?

LFM: El día miércoles estuvimos en el Ministerio del deporte. Fuimos citados: el revisor fiscal, el financiero, el gerente y el presidente. Aprovechamos que uno de los abogados que está trabajando en la reestructuración del Deportivo Cali nos acompañó para explicar muy bien lo que se está haciendo para seguir adelante.

Quiero aprovechar el momento y dar las gracias al Ministerio del Deporte por escucharnos y juntos encontrar la solución más rápida para proteger a todos nuestros acreedores. Claro está que priman los salarios y otras obligaciones. El MinDeporte en ningún momento se mostró como un ente inquisidor o, mejor dicho, como la fiera que viene a acabar con el Cali; por el contrario, siempre dispuesto a que trabajemos de la mano.