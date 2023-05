Mundial Sub 20 revolucionó con su nuevo VAR: así anunciaron las decisiones al público mediante altavoces

Este sábado, 20 de mayo, el Mundial Sub 20 abrió su telón con el desarrollo de los dos partidos del grupo A y el B. En primera instancia, Nueva Zelanda inició las emociones con su victoria ante Guatemala por 1-0. Por su parte, a la misma hora, Estados Unidos obtuvo el mismo resultado en su enfrentamiento con Ecuador.

No obstante, en los duelos de fondo, Eslovaquia goleó de manera contundente a Fiyi por 4-0, mientras que el anfitrión Argentina sufrió más de la cuenta para derrotar a Uzbekistán por 2-1.

Ahora bien, más allá de las emociones de los cuatro duelos de la jornada, el Mundial Sub 20 generó revuelo con la nueva manera de implementar la herramienta del VAR, todo con el objetivo de darle más claridad a los espectadores en el estadio y, por supuesto, para la televisión.

En el duelo entre Argentina y Uzbekistán el árbitro central, el francés Francois Letexier, revirtió un penalti a favor de Uzbekistán en el partido contra la selección local.

Como novedad, el juez se dirigió al público para anunciar la decisión del no penal a favor de la selección asiática. La resolución se hizo en inglés, que es el idioma en el que decidió la Fifa que se haga la explicación de las determinaciones del juez central.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se da esta novedad con la herramienta. La prueba ya se había hecho en el pasado Mundial de Clubes, cuando un juez anunció la expulsión de un jugador en el duelo entre Al-Ahly y el Auckland City.

Argentina inició con pie derecho

En el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (norte), Makhmudjon Makhamadjonov (23) abrió la cuenta para la formación asiática, pero la Albiceleste empató a través de Alejo Veliz (26), y dio vuelta la cuenta con gol de Valentín Carboni (41).

En este encuentro se estrenó el sistema de anuncio público de las decisiones del VAR, en un penal que el árbitro francés Francois Letexier sancionó para Uzbekistán, pero luego retrotrajo su decisión a instancias del video y por los altoparlantes explicó que “la decisión final es: no hay penal”.

En la próxima fecha del grupo A, Uzbekistán se medirá con Nueva Zelanda, que en el primer partido superó por 1-0 a Guatemala, y Argentina se enfrentará con los centroamericanos, ambos partidos a disputarse el martes en Santiago del Estero.

La Selección Colombia, que se ubica en el grupo C, hará su debut el domingo 21 de mayo cuando se enfrente con Israel. La Tricolor busca superar lo hecho en el Mundial de 2003 cuando alcanzó a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto donde derrotó a Argentina en los Emiratos Árabes. En su más reciente asistencia (2019), el equipo se quedó con el trago amargo de haberse quedado en cuartos de final ante Ucrania.

Partidos para este domingo

En La Plata:

Grupo C: Israel vs. Colombia en el Estadio de La Plata, 15:00 (hora local). Grupo C: Senegal vs. Japón en el Estadio de La Plata, 18:00 (hora local).

En Mendoza:

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana en el Estadio de Mendoza, 15:00 (hora local). Grupo D: Italia vs. Brasil en el Estadio de Mendoza, 18:00 (hora local).