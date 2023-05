El Mundial Sub-20 abre su telón: estos son los partidos de este sábado

Arranca la lucha de 24 selecciones en la edición 23° del mundial juvenil de Argentina. Desde este sábado 20 de mayo y hasta el domingo 11 de junio se disputarán 52 partidos en cuatro sedes diferentes como lo son Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y La Plata.

Son seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, sumados a los mejores terceros, serán los 16 combinados que accedan a los octavos de final, donde comienzan las instancias decisivas de eliminación directa.

Este certamen se iba a realizar inicialmente en Indonesia, sin embargo, los conflictos políticos y su imposición de no aceptar a Israel en el torneo, llevaron a la Fifa a desistir de esa sede y dársela a Argentina.

El campeonato Sub-20 se realiza cada dos años desde 1977 y los albicelestes son los máximos ganadores de este torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Mundial Sub-20 de la FIFA será en Argentina. - Foto: Foto proporcionada por: FIFA

Ucrania es la actual defensora del trofeo de la Copa Mundial Sub-20 tras su histórica victoria en Polonia 2019.

Habrá VAR, sistema de videoarbitraje y la tecnología semiautomática para detectar situaciones como el fuera de juego, la detección automática de goles para verificar si el balón traspasó la línea de meta o no.

Serán 25 árbitros, 38 asistentes y 18 árbitros asistentes de video los que se encarguen de impartir justicia.

La cita orbital tuvo un escándalo a días de iniciarse donde estuvo señalada la Selección de Irak. - Foto: Foto proporcionada por: FIFA

Por parte de Colombia, la Fifa destacó a Óscar Cortés, jugador de Millonarios, como una de las diez figuras a seguir en el evento mundial junto a jugadores como Máximo Perrone de Argentina, Andrey Santos de Brasil, Luciano Rodríguez de Uruguay, Justin Cuero de Ecuador, Alan Virginius de Francia, Jarell Quansah de Inglaterra, Tommaso Baldanzi de Italia, Ahmed Abdullahi de Nigeria y Samba Diallo de Senegal.

“El mediocampista ofensivo del Millonarios FC, de la Primera A de Colombia, puso de manifiesto su inagotable repertorio de virtudes cuando su equipo más lo necesitaba. De características creativas, eficaz a la hora de anotar tantos y muy buen asistidor, Cortés formó parte de una zaga que fue regular a lo largo de los nueve partidos que le tocó disputar”, indica la Fifa en su página principal.

Óscar Cortés durante el Sudamericano Sub-20 - Foto: NurPhoto via Getty Images

Sedes, horarios y partidos de este fin de semana

Sábado 20 de mayo

Partidos en Santiago del Estero:

Sábado 20 de mayo a las 15:00 (hora local): Guatemala vs. Nueva Zelanda en el Estadio de Santiago del Estero. Sábado 20 de mayo a las 18:00 (hora local): Argentina vs. Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero.

Partidos en San Juan:

Sábado 20 de mayo a las 15:00 (hora local): Estados Unidos vs. Ecuador en el Estadio de San Juan. Sábado 20 de mayo a las 18:00 (hora local): Fiyi vs. Eslovaquia en el Estadio de San Juan.

Domingo 21 de mayo

Partidos en La Plata:

Grupo C: Israel vs. Colombia en el Estadio de La Plata, 15:00 (hora local). Grupo C: Senegal vs. Japón en el Estadio de La Plata, 18:00 (hora local).

Partidos en Mendoza:

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana en el Estadio de Mendoza, 15:00 (hora local). Grupo D: Italia vs. Brasil en el Estadio de Mendoza, 18:00 (hora local).