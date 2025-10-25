Deportes
Vaticinan quién puede ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano: “Yo le he dicho a él”
El técnico de la Selección Colombia Sub 20 puso presión y dio el nombre de quién es uno de los mayores prospectos del fútbol nacional.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Selección Colombia Sub 20 se robó las miradas en el Mundial de Chile que se jugó en los últimos días. Pese a quedar eliminada frente a Argentina, que después perdería la final con Marruecos, dio una gran muestra de fútbol.
La Tricolor quedó en la tercera posición tras derrotar a Francia y esto ha hecho que sea mirada con otros ojos en el mundo del fútbol, especialmente ciertos futbolistas que brillaron en la cita orbital.
Neiser Villarreal, que está viviendo toda una novela en Millonarios, fue uno de los que volvió a deslumbrar y reafirmó por qué es uno de los que más futuro tiene en el balompié nacional. No obstante, la nómina estuvo integrada por varios nombres que son una verdadera proyección, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Uno de esos referentes es Jordan Barrera, volante que juega en Botafogo y quien sufrió un lesión, lo que lo privó de estar en los últimos encuentros del Mundial. Sin embargo, es uno de los mejor referenciados.
Por lo menos así lo expresó César Torres, técnico de esta selección que hizo historia en Chile con ese tercer puesto. El estratega se mostró muy positivo con lo que puede llegar a dar Barrera en un futuro.
De hecho, lo metió dentro de los nombres que, desde su visión, deberían tener muy pronto una oportunidad en la escuadra nacional de mayores. “Esa decisión se la dejo a Néstor Lorenzo, (...) que vea la disciplina de estos jugadores es una ganancia, pues saben vestirse la camiseta“, señaló.
“Si me preguntan quienes, diría Kener González, Jordan Barrera, Juan David Arizala, Neiser Villarreal, lo de Simón García. Hay chicos que tienen claro lo que viene para ellos”, añadió.
En ese momento fue más allá con relación al tema de Jordan y vaticinó que, si él mismo se lo propone, puede llegar a convertirse, desde su visión, en el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano.
“Yo le he dicho algo a él: si se ocupa en entrenarse en un alto nivel, podría ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Tiene mucho talento, es asistidor, puede jugar de interior, extremo, mediapunta y volante creativo”, manifestó.
Torres reiteró que para esto es necesario que se mantenga enfocado y se entrene al máximo, destacando lo polifuncional que puede llegar a ser, una característica muy importante para cualquier entrenador ya que le brinda diversas opciones.
“Si se va a entrenar como un volante creativo típico, se va a quedar y seguramente se quedará jugando en nuestro fútbol. Si se entrega y se exige, le puede sacar mucho provecho a la calidad que tiene”, añadió.
Barrera actualmente tiene 19 años de edad y ha jugado en el Barranquilla FC y Junior, antes de ser vendido al Botafogo de Brasil. De acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor actual del jugador es de 1 millón de euros, precio que puede ir incrementando si tiene buenas actuaciones.