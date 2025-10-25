Vaticinan quién puede ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano: “Yo le he dicho a él”

La Selección Colombia Sub 20 se robó las miradas en el Mundial de Chile que se jugó en los últimos días. Pese a quedar eliminada frente a Argentina, que después perdería la final con Marruecos, dio una gran muestra de fútbol.

La Tricolor quedó en la tercera posición tras derrotar a Francia y esto ha hecho que sea mirada con otros ojos en el mundo del fútbol, especialmente ciertos futbolistas que brillaron en la cita orbital.

Los jugadores de la Selección Colombia Sub 20 tras quedarse con la medalla de la tercera posición. | Foto: AFP

Neiser Villarreal, que está viviendo toda una novela en Millonarios, fue uno de los que volvió a deslumbrar y reafirmó por qué es uno de los que más futuro tiene en el balompié nacional. No obstante, la nómina estuvo integrada por varios nombres que son una verdadera proyección, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Uno de esos referentes es Jordan Barrera, volante que juega en Botafogo y quien sufrió un lesión, lo que lo privó de estar en los últimos encuentros del Mundial. Sin embargo, es uno de los mejor referenciados.

Por lo menos así lo expresó César Torres, técnico de esta selección que hizo historia en Chile con ese tercer puesto. El estratega se mostró muy positivo con lo que puede llegar a dar Barrera en un futuro.

De hecho, lo metió dentro de los nombres que, desde su visión, deberían tener muy pronto una oportunidad en la escuadra nacional de mayores. “Esa decisión se la dejo a Néstor Lorenzo, (...) que vea la disciplina de estos jugadores es una ganancia, pues saben vestirse la camiseta“, señaló.

Jordan Barrera, jugador de la Selección Colombia Sub 20. | Foto: FIFA via Getty Images

“Si me preguntan quienes, diría Kener González, Jordan Barrera, Juan David Arizala, Neiser Villarreal, lo de Simón García. Hay chicos que tienen claro lo que viene para ellos”, añadió.

En ese momento fue más allá con relación al tema de Jordan y vaticinó que, si él mismo se lo propone, puede llegar a convertirse, desde su visión, en el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano.

“Yo le he dicho algo a él: si se ocupa en entrenarse en un alto nivel, podría ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Tiene mucho talento, es asistidor, puede jugar de interior, extremo, mediapunta y volante creativo”, manifestó.

Torres reiteró que para esto es necesario que se mantenga enfocado y se entrene al máximo, destacando lo polifuncional que puede llegar a ser, una característica muy importante para cualquier entrenador ya que le brinda diversas opciones.

“Si se va a entrenar como un volante creativo típico, se va a quedar y seguramente se quedará jugando en nuestro fútbol. Si se entrega y se exige, le puede sacar mucho provecho a la calidad que tiene”, añadió.