🔴 EN VIVO | Colombia vs. Argentina hoy, por el Mundial Sub-20: listas las dos nóminas titulares

La Selección Colombia Sub-20 se cita con la historia. Si vence a Argentina, será el primer combinado tricolor, masculino, en jugar una final de Copa del Mundo FIFA.

Redacción Deportes
15 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Colombia va por la hazaña: a vencer a Argentina para clasificar a la final del Mundial Sub-20.
Colombia va por la hazaña: a vencer a Argentina para clasificar a la final del Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Actualizaciones

A partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) de este miércoles, 15 de octubre, la Selección Colombia se verá cara a cara con Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Acá, en SEMANA, le llevaremos minuto a minuto todas las emociones.

Minuto a minuto el partido de la Semifinal

Alineaciones titulares

Colombia:

Argentina:

Colombia ya va rumbo al estadio

Previa

Llegó el tan esperado día para la Selección Colombia Sub-20. Los dirigidos por César Torres enfrentarán a Argentina en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Ñuñoa, en Chile. De ganar, la Tricolor jugará su primera final (masculina) en la historia de una Copa Mundial FIFA. La primera, para la Federación Colombiana de Fútbol, fue gracias a las mujeres de la Sub-17 en 2022.

Colombia's Neyser Villareal, left, celebrates scoring his side's third goal against Spain with teammates during a FIFA U-20 World Cup quater-final soccer match at Fiscal Stadium in Talca, Chile, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Andre Penner)
Con Néiser Villarreal como gran figura, Colombia eliminó a España en el Mundial Sub-20. | Foto: AP

La previa se vive con picante en los dos países. Colombia y Argentina se han convertido en foco mediático con el correr de los últimos años, pues son países que constantemente se ven cara a cara en diferentes torneos, ramas y categorías.

El otro lado de la moneda lo vive Argentina. La Albiceleste quiere hacer historia, pues su selección mayor es la vigente campeona del mundo, y ahora la categoría Sub-20 se quiere hacer con ese mérito, lo cual subiría aún más el estatus actual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Contexto: Prensa argentina se va sobre César Torres: pican la semifinal del Mundial Sub-20 con Colombia

Argentina viene de dejar en el camino a México, por los cuartos de final de la competencia. Fue un 2-0 a favor de los sudamericanos, que celebraron por lo alto su logro.

Mateo Silvetti, de Argentina, festeja luego de conseguir el segundo tanto en el duelo de cuartos de final del Mundial Sub20 ante México, el sábado 11 de octubre de 2025, en Santiago (AP Foto/Matias Delacroix)
Argentina sacó a México en cuartos y ahora va por Colombia. | Foto: AP

Colombia, por su parte, sacó a España en la ronda de mejores ocho. El combinado cafetero se impuso por 3-2 sobre la roja, y la emoción tras el triunfo era más que evidente en los dirigidos por César Torres.

Ambos conjuntos tendrán dos bajas importantes. Por el lado de Colombia, no contará con su goleador Néiser Villarreal, y al respecto el jugador dijo en la previa, con declaraciones recogidas por AFP: “Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo”.

La misma AFP también citó las palabras de Maher Carrizo, que no podrá jugar con la Albiceleste: “Duele no estar, pero somos un equipo y quien juegue sabrá dar lo mejor”.

Contexto: Argentina vs. Colombia: hora exacta y canal para la semifinal del Mundial Sub-20

