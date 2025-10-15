A partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) de este miércoles, 15 de octubre, la Selección Colombia se verá cara a cara con Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Acá, en SEMANA, le llevaremos minuto a minuto todas las emociones.

Minuto a minuto el partido de la Semifinal

5:14 p.m.:

Alineaciones titulares

Colombia:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a 🇦🇷 Argentina por la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/pcytEYUizT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2025

Argentina:

#U20WC Formación confirmada para jugar la semifinal ante Colombia 🇨🇴



¡VAMOS LOS PIBES! 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/hk2tqEu4Kb — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 15, 2025

4:00 p.m.:

Colombia ya va rumbo al estadio

Previa

Llegó el tan esperado día para la Selección Colombia Sub-20. Los dirigidos por César Torres enfrentarán a Argentina en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Ñuñoa, en Chile. De ganar, la Tricolor jugará su primera final (masculina) en la historia de una Copa Mundial FIFA. La primera, para la Federación Colombiana de Fútbol, fue gracias a las mujeres de la Sub-17 en 2022.

Con Néiser Villarreal como gran figura, Colombia eliminó a España en el Mundial Sub-20. | Foto: AP

La previa se vive con picante en los dos países. Colombia y Argentina se han convertido en foco mediático con el correr de los últimos años, pues son países que constantemente se ven cara a cara en diferentes torneos, ramas y categorías.

El otro lado de la moneda lo vive Argentina. La Albiceleste quiere hacer historia, pues su selección mayor es la vigente campeona del mundo, y ahora la categoría Sub-20 se quiere hacer con ese mérito, lo cual subiría aún más el estatus actual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Argentina viene de dejar en el camino a México, por los cuartos de final de la competencia. Fue un 2-0 a favor de los sudamericanos, que celebraron por lo alto su logro.

Argentina sacó a México en cuartos y ahora va por Colombia. | Foto: AP

Colombia, por su parte, sacó a España en la ronda de mejores ocho. El combinado cafetero se impuso por 3-2 sobre la roja, y la emoción tras el triunfo era más que evidente en los dirigidos por César Torres.

Ambos conjuntos tendrán dos bajas importantes. Por el lado de Colombia, no contará con su goleador Néiser Villarreal, y al respecto el jugador dijo en la previa, con declaraciones recogidas por AFP: “Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo”.