Prensa argentina se va sobre César Torres: pican la semifinal del Mundial Sub-20 con Colombia

Un reconocido medio argentino citó unas presuntas palabras de César Torres, entrenador de Selección Colombia, pero el debate está en si el estratega sí las dijo o no.

Redacción Deportes
14 de octubre de 2025, 9:25 p. m.
Un reconocido medio deportivo argentino le tiró dardo a César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20, por unas supuestas declaraciones que dio en la previa de la semifinales en el Mundial de la categoría.
Un reconocido medio deportivo argentino le tiró dardo a César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20, por unas supuestas declaraciones que dio en la previa de la semifinales en el Mundial de la categoría. | Foto: AFP

Se calentó la semifinal del Mundial Sub-20, entre Argentina y Colombia, que se disputará este miércoles, 15 de octubre. Fue la prensa argentina la que se refirió al duelo, citando unas presuntas declaraciones del técnico de La Tricolor, César Torres.

No me digas que empezaron otra vez... ‘Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en las provocaciones’, expresó César Torres, DT de la Sub 20 de Colombia, en declaraciones recogidas por AFP’, lanzó Olé en sus redes oficiales.

Pero el debate se puso más álgido aún en redes sociales, pues aunque esas supuestas palabras de Torres suenan picantes, no habría registro de que el entrenador las haya dicho, o al menos aún no se han encontrado.

Sin embargo, AFP sí publicó, en su web oficial, esa declaración que cita Olé en Argentina: “‘Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones’, agregó Torres ante la posibilidad de un juego fuerte por parte de la Albiceleste”.

Hay expectativa, pues en el video que ronda por redes sociales solo se ve a César Torres enunciando la primera parte de la presunta declaración polémica, pero no en específico “sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.

Colombia's head coach Cesar Torres fight for the ball during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Chile at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 13, 2025. (Photo by Edison GAMEZ / AFP)
César Torres está en el ojo de la polémica previo al partido ante Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20. | Foto: AFP
Contexto: Mundial Sub-20: Inteligencia artificial dijo marcador y quién ganará en Argentina vs. Colombia

“No hemos hecho historia” César Torres

No habría espacio para la polémica en el combinado Tricolor Sub-20. Tanto el entrenador Torres como sus jugadores se han encargado de dejar claro, ante la prensa y los aficionados, que fueron a competir a Chile y buscan este importante título Fifa.

Común se ha vuelto ver, en las redes sociales de Selección Colombia, que cuando el combinado nacional pierde un partido importante, en cualquier rama o categoría, publiquen la frase “gracias guerreros”. Para Torres esa no es una opción, tal como él mismo manifiesta, y solo piensan en levantar la copa.

Argentina llega a semifinales tras vencer a México en cuartos. Por su parte, Colombia se impuso sobre España, país siempre favorito, en la ronda de mejores ocho. Sudamérica celebra, pues habrá un representante de esta parte del continente americano en la final del Mundial Sub-20 2025.

Colombia's Neyser Villareal, left, celebrates scoring his side's third goal against Spain with teammates during a FIFA U-20 World Cup quater-final soccer match at Fiscal Stadium in Talca, Chile, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Andre Penner)
Colombia está entre los mejores cuatro países del Mundial Sub-20 Chile 2025. | Foto: AP

Quien gane entre Argentina o Colombia, se verá cara a cara en la gran final del Mundial Sub-20 ante el ganador de la llave que enfrenta a Marruecos y Francia.

