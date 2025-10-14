Prensa argentina se va sobre César Torres: pican la semifinal del Mundial Sub-20 con Colombia

Se calentó la semifinal del Mundial Sub-20, entre Argentina y Colombia, que se disputará este miércoles, 15 de octubre. Fue la prensa argentina la que se refirió al duelo, citando unas presuntas declaraciones del técnico de La Tricolor, César Torres.

“No me digas que empezaron otra vez... ‘Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en las provocaciones’, expresó César Torres, DT de la Sub 20 de Colombia, en declaraciones recogidas por AFP’, lanzó Olé en sus redes oficiales.

Pero el debate se puso más álgido aún en redes sociales, pues aunque esas supuestas palabras de Torres suenan picantes, no habría registro de que el entrenador las haya dicho, o al menos aún no se han encontrado.

En qué momento lo dijo, solo encuentro la primera parte https://t.co/pFjhYGbhGe pic.twitter.com/vhvXoEKOjO — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) October 14, 2025

Sin embargo, AFP sí publicó, en su web oficial, esa declaración que cita Olé en Argentina: “‘Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones’, agregó Torres ante la posibilidad de un juego fuerte por parte de la Albiceleste”.

Hay expectativa, pues en el video que ronda por redes sociales solo se ve a César Torres enunciando la primera parte de la presunta declaración polémica, pero no en específico “sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.

César Torres está en el ojo de la polémica previo al partido ante Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20. | Foto: AFP

“No hemos hecho historia” César Torres

No habría espacio para la polémica en el combinado Tricolor Sub-20. Tanto el entrenador Torres como sus jugadores se han encargado de dejar claro, ante la prensa y los aficionados, que fueron a competir a Chile y buscan este importante título Fifa.

Común se ha vuelto ver, en las redes sociales de Selección Colombia, que cuando el combinado nacional pierde un partido importante, en cualquier rama o categoría, publiquen la frase “gracias guerreros”. Para Torres esa no es una opción, tal como él mismo manifiesta, y solo piensan en levantar la copa.

Argentina llega a semifinales tras vencer a México en cuartos. Por su parte, Colombia se impuso sobre España, país siempre favorito, en la ronda de mejores ocho. Sudamérica celebra, pues habrá un representante de esta parte del continente americano en la final del Mundial Sub-20 2025.

Colombia está entre los mejores cuatro países del Mundial Sub-20 Chile 2025. | Foto: AP