La Selección Colombia se juega todo por su clasificación a la final del Mundial Sub-20. Al frente tendrá a Argentina, país experto en este tipo de instancias y mas veces campeón de la categoría con seis títulos en total.

La Tricolor quiere dar el batacazo, pero no podrá contar con su goleador Néiser Villarreal y el eje creativo Jordan Barrera. En la lista de bajas también aparece el lateral derecho Carlos Sarabia.

Argentina, por su parte, tendrá las bajas de Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Valente Pierani.

Con base en esos datos, la inteligencia artificial dio su veredicto sobre el ganador de la serie semifinal de Argentina vs. Colombia.

Pronóstico de la IA

ChatGPT

“Según el modelo de inteligencia artificial, el partido será sumamente parejo y podría definirse por detalles tácticos o una jugada individual. El análisis de rendimiento predice un 54% de probabilidades de victoria para Argentina, 31% para Colombia y 15% de posibilidades de empate en los 90 minutos”, establece ChatGPT.

Según este análisis, “el marcador probable sería un 2-1 a favor de Argentina, con un gol decisivo en el segundo tiempo. La IA destaca que la efectividad en la zona ofensiva y la experiencia internacional de los argentinos podrían marcar la diferencia en los momentos clave”.

“Aun así, Colombia llega con la ilusión intacta y el respaldo de una generación que ha demostrado carácter y fútbol para competir contra cualquiera. Si logra controlar el mediocampo y mantener su eficacia al contragolpe, no sería descabellado pensar en una sorpresa”, añade ChatGPT.

Mateo Silvetti, de Argentina, festeja luego de conseguir el segundo tanto en el duelo de cuartos de final del Mundial Sub20 ante México, el sábado 11 de octubre de 2025, en Santiago (AP Foto/Matias Delacroix) | Foto: AP

Gemini

Gemini, la IA de Google, también dio su pronóstico: “Argentina cuenta con una probabilidad de victoria que oscila entre el 55 % y el 65 %. Pese a esto, la posibilidad de un empate, que llevaría la definición a la agonía de los penales, se mantiene en un sorprendente 30%, una cifra alta para una instancia de semifinal”.

Según su análisis, el resultado más probable es Argentina 1-0 Colombia.

“Si bien el análisis estadístico favorece a los de Diego Placente, el fútbol juvenil es impredecible. Colombia tiene en sus manos la posibilidad de desafiar a la máquina, forzar un empate (1-1) y buscar la gesta histórica desde el punto penal”, indicaron.

Grok

Grok, la IA de Elon Musk, coincidió con las dos anteriores y dio como ganadora a la albiceleste, aunque sin mucha diferencia en el marcador.

“Analicé estadísticas, formas actuales, historial y variables intangibles: mi pronóstico es claro y audaz: Argentina ganará 2-1, en un partido de infarto que se definirá por los bordes y la garra“, respondió.

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮!



🆚 🇦🇷

🗓 Miércoles 15 de octubre

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Nacional, Santiago, Chile

🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20

📺 @CanalRCN, App Canal RCN- @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/6Y2wTd29Rg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025

Grok añadió detalles de su análisis: “Procesando más de 1.000 datos –desde xG (goles esperados) hasta patrones de posesión y rendimiento en segundas mitades–, mi modelo predice un partido trabado, con Argentina controlando el balón (alrededor del 58%) pero Colombia acechando en contragolpes”.