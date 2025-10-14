Colombia y Argentina se vuelven a encontrar en una instancia definitiva, pero esta vez por las semifinales del Mundial Sub-20.

El partido se disputará este miércoles, 15 de octubre, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Nacional de Santiago (Chile).

Las expectativas están por todo lo alto en la prensa argentina, al punto que hablaron al respecto en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

El técnico de la selección mayor de ese país, alabó el trabajo de su colega Diego Placente y afirmó que ha estado atento al desempeño de varios jugadores convocados para el Mundial Sub-20.

Scaloni llena de elogios a la Sub-20

“Creo que es el trabajo que están haciendo en los juveniles, desde Bernardo Romeo, que es la cabeza de los juveniles, desde Placente, Pablo (Aimar), Facu Quiroga, el Chino Garcé, Quique Cesana (preparador físico)”, destacó Scaloni.

Aún sin poder contar con Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri, la selección argentina está en semifinales y no ha perdido un solo partido en esta Copa del Mundo. Ahora el rival será Colombia, que viene de eliminar a España con triplete de Néiser Villarreal.

“Todos los chicos que están trabajando ahí lo están haciendo con un amor a la camiseta, un amor propio por querer que los chicos aprendan y es envidiable, la verdad”, agregó el DT.

Argentina podría convertirse en campeón mundial de la categoría mayor y la Sub-20 al mismo tiempo. “Viéndolo de afuera es envidiable. Contentos porque más allá del resultado están haciendo lo que uno les pide, brindarse al máximo y poder tener algún día, por qué no, la oportunidad de jugar con la camiseta de la selección mayor”, completó.

Lionel Scaloni, DT de Argentina | Foto: AP

Anunció el regreso de Messi

Más allá que su corazón estará con los ‘pibes’ de la Sub-20, Lionel Scaloni se enfoca en el siguiente amistoso de la selección mayor enfrentando a Puerto Rico.

La principal novedad es el regreso de Leo Messi, que se ausentó el partido pasado ante Venezuela por compromisos con el Inter Miami.

“Veremos si está en condiciones para jugar de entrada o algunos minutos”, dijo Scaloni en rueda de prensa desde Miami. “Si ha vuelto con nosotros, creo que va a tener minutos pero no sabría decir cuántos”, agregó.

El arco del tricampeón del mundo, en tanto, seguirá a cargo del Dibu Martínez, anticipó Scaloni, quien valoró el esfuerzo del arquero después de sufrir molestias musculares en las últimas semanas.

“Emiliano quiere jugar siempre, como todos”, dijo el entrenador. “Seguramente ataje él, para nosotros es importante que quiera estar”, completó.

Puerto Rico ya está eliminado del Mundial 2026, pero considera este duelo como uno de los más importantes de su historia. “Hemos visto a la selección (puertorriqueña) y la hemos analizado como a todos”, comentó Scaloni.