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Convocados de la Selección Argentina para fecha Fifa: Scaloni mueve fichas y piensa en el Mundial 2026

Lionel Scaloni sorprendió: con algunas ausencias en esta nueva lista de convocados, así como también varios de sus hombres de confianza integran el llamado, como el astro Lionel Messi.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026, 3:43 p. m.
Concentración de la Selección Argentina: Lionel Scaloni junto a la estrella, Lionel Messi.
Concentración de la Selección Argentina: Lionel Scaloni junto a la estrella, Lionel Messi. Foto: Getty Images

Franco Mastantuono, extremo del Real Madrid, es la principal ausencia en la lista de convocados que Argentina anunció este miércoles para el partido amistoso del 31 de marzo entre la selección campeona del mundo y Guatemala.

Franco Mastantuono, del Real Madrid, no fue incluido en la lista de convocados a la Selección Argentina.
Franco Mastantuono, del Real Madrid, no fue incluido en la lista de convocados a la Selección Argentina. Foto: Getty Images
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Luego de la cancelación de la Finalissima, que Argentina tenía previsto jugar el 27 de marzo ante España, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) encontró en Guatemala un rival disponible para que la Albiceleste se despida de su público antes ir a defender su título en Norteamérica 2026.

La concentración en Buenos Aires y luego el partido, que se jugará en La Bombonera, serán la oportunidad para que Lionel Scaloni pueda seguir afinando una lista de jugadores que presenta sorpresas para el duelo ante los guatemaltecos.

La más llamativa es la ausencia de Mastantuono, la joven promesa de 18 años que ha visto mermado su rendimiento durante esta temporada con el Real Madrid, que el verano pasado lo compró por un monto superior a los 60 millones de euros.

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Fiel a su idea de darle prioridad a presente de los jugadores, para esa posición Scaloni confió esta vez en otros juveniles con proyección como Gianlucca Prestianni (Benfica) y Nico Paz (Como).

A la campeona del mundo en Catar 2022 se unirán por primera vez el lateral izquierdo Gabriel Rojas, de Racing de Avellaneda, y Tomás Palacios, zaguero central de Estudiantes de la Plata.

No estarán disponibles por lesión el volante Gio Lo Celso (Real Betis), el defensa Lisandro Martínez (Manchester United) y el delantero Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces en la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - OCTOBER 14: Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina and Pablo Aimar, Assistant Coach of Argentina, look on prior to the International Friendly match between Puerto Rico and Argentina at Chase Stadium on October 14, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)
Lionel Scaloni hace convocatoria para amistoso de la Selección Argentina, en marzo, ante Guatemala. Foto: Getty Images

Lista de convocados:

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).
  • Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club) y Marcos Acuña (River Plate).
  • Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).
  • Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
  • Director técnico: Lionel Scaloni.

*Con información de AFP