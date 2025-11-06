Suscribirse

La gran ausencia en los convocados de la Selección Argentina que retumba en la prensa de ese país

Se trata de uno de los futbolistas campeones del mundo que no entró en el último llamado de la albiceleste.

Redacción Deportes
7 de noviembre de 2025, 1:50 a. m.
Argentina enfrentará a Angola la próxima semana, en el último amistoso del año, sin el portero Emiliano Dibu Martínez ni los jugadores del rentado local, aunque con su astro Lionel Messi, según la lista revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni.

El entrenador de los campeones del mundo eligió a 24 jugadores para el cotejo preparatorio para el Mundial de 2026, que celebrará los 50 años de la independencia de Angola y se celebrará en la capital Luanda el viernes 14 de noviembre.

Scaloni contará con Messi y varios titulares habituales, entre ellos los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Pero optó por darle descanso al Dibu Martínez, cuyo puesto en el arco será disputado por Gerónimo Rulli y Walter Benítez. La ausencia de Emiliano es una de las más marcadas.

Tampoco estarán los jugadores que actúan en el campeonato argentino, que para la fecha del amistoso ingresará en zona de definiciones.

Por eso se ausentarán futbolistas como Leandro Paredes de Boca Juniors, Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel de River Plate, y el portero Facundo Cambeses de Racing.

Por lesiones quedaron también al margen el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y la perla Franco Mastantuono (Real Madrid).

En cuanto a las novedades, se destaca el delantero Gianluca Prestianni (Benfica), figura de la selección Sub-20 que quedó subcampeona en el reciente Mundial de Chile.

También la convocatoria del mediocampista Máximo Perrone (Como) y, sobre todo, la primera oportunidad para el delantero Joaquín Panichelli.

Convocatoria completa de la Selección Argentina

  • Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).
  • Defensores:  Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España) Juan Foyth (Villarreal, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), y Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia).
  • Volantes: Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis, España), Nicolás González (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).
  • Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Prensa argentina reacciona a la ausencia de Dibu Martínez

“La lista de la Selección para el amistoso en Angola: con Messi, sin los locales, ausencias y varias sorpresas” - Olé

“Emiliano Martínez no trabajará junto a sus compañeros en estos días de noviembre. Y eso se debe a que en el cuerpo técnico quieren que descanse y que se cure bien el problema muscular que tuvo en la previa de la gira de octubre en Miami. Dibu ya sabe que será el arquero en el Mundial y no hace falta exponerlo, ni probarlo”.

“Ausencias de peso y novedades a seguir: la lista de Scaloni para el amistoso ante Angola” - El Gráfico

“Dibu Martínez tampoco figura en la nómina, que contiene solo dos arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez”.

“Las sorpresas en la lista de la Selección Argentina” - TyC Sports

“Con varias ausencias importantes, Lionel Scaloni también sorprendió con algunas de las inclusiones que llamaron la atención, como el regreso de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo”.

*Con información de AFP

