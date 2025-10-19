Nuevo campeón Mundial Sub-20: Argentina y Marruecos definieron al ganador con sorpresa total

Marruecos hizo lo que muchas otras naciones no pudieron en el Mundial Sub-20, que se desarrolló durante las últimas semanas en Chile.

Jugando al fútbol y sin dejarse intimar de los sudamericanos, en la noche de este domingo, 19 de octubre, escribió la historia y se proclamó campeona mundial.

Con dos anotaciones, el onceno africano pasó por encima de los argentinos, quienes en la fase anterior dejaron en el camino a Colombia.

Marruecos ganó la Copa del Mundo Sub-20 en Chile | Foto: FIFA via Getty Images

Marruecos hizo lo propio para llegar a la final; en semifinales dejó a Francia, quien perdió el tercer puesto el sábado ante la Tricolor.

Para el cuadro marroquí esta es de las gestas más importantes que ha cosechado hasta ahora, y con el paso del tiempo se ha visto un crecimiento constante del proceso en todas sus categorías.

Yassir Zabiri, la pesadilla de Argentina

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.

GOL DE MARRUECOS



MARRUECOS 1 - 0 ARGENTINA



YASSIR ZABIRI DE UN TIRO LIBRE MAGNIFICO#MundialSub20Chile2025 #Argentina #Marruecos pic.twitter.com/QLxYCdSrxK — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 19, 2025

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.

Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.

Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.

Batió a cuatro gigantes

Este fue el camino que Marruecos recorrió en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 hasta proclamarse campeón, al vencer 2-0 a Argentina este domingo en Santiago:

Fase de grupos

En Santiago: Marruecos - España 2-0

En Santiago: Marruecos - Brasil 2-1

En Valparaíso: Marruecos - México 0-1

Octavos de final

En Rancagua: Marruecos - Corea del Sur 2-1

Cuartos de final

En Rancagua: Marruecos - Estados Unidos 3-1

Semifinales

En Valparaíso: Marruecos - Francia 5-4 en penales (1-1 en 120 minutos)

Final

En Santiago: Marruecos - Argentina 2-0

Cuatro figuras del mañana

Para tener en cuenta de cara al futuro cercano del fútbol mundial, habrá que recordar nombres como Othmane Maamma y Yassir Zabiri, de Marruecos.

Uno militando en Watford de Inglaterra, mientras el otro en Famalicao de Portugal, fueron elegidos como los dos mejores jugadores del Mundial Sub-20.

🧤 Santino Barbi, elegido mejor arquero del Mundial Sub 20



🥉 Milton Delgado, Balón de Bronce del Mundial Sub 20



Los premios individuales que recibieron los chicos argentinos ⭐️🇦🇷 pic.twitter.com/diVFOcRcCi — Diario Olé (@DiarioOle) October 20, 2025

Estos africanos fueron acompañados por Milton Delgado, de Argentina, quien se llevó el balón de bronce del Mundial Sub-20.

Santino Barbi, también de los albicelestes, posó al término de la premiación con el guante que lo acreditó como el mejor portero de toda la cita orbital.