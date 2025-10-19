Suscribirse

Nuevo campeón Mundial Sub-20: Argentina y Marruecos definieron al ganador con sorpresa total

Un nuevo monarca del balompié internacional se proclamó en Chile. Colombia completó el podio en el tercer puesto.

Redacción Deportes
20 de octubre de 2025, 1:16 a. m.
Marruecos le plantó cara a Argentina y la dejó con las manos vacías en el Mundial Sub-20
Marruecos le plantó cara a Argentina y la dejó con las manos vacías en el Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Marruecos hizo lo que muchas otras naciones no pudieron en el Mundial Sub-20, que se desarrolló durante las últimas semanas en Chile.

Jugando al fútbol y sin dejarse intimar de los sudamericanos, en la noche de este domingo, 19 de octubre, escribió la historia y se proclamó campeona mundial.

Con dos anotaciones, el onceno africano pasó por encima de los argentinos, quienes en la fase anterior dejaron en el camino a Colombia.

Marruecos ganó la Copa del Mundo Sub-20 en Chile
Marruecos ganó la Copa del Mundo Sub-20 en Chile | Foto: FIFA via Getty Images

Marruecos hizo lo propio para llegar a la final; en semifinales dejó a Francia, quien perdió el tercer puesto el sábado ante la Tricolor.

Para el cuadro marroquí esta es de las gestas más importantes que ha cosechado hasta ahora, y con el paso del tiempo se ha visto un crecimiento constante del proceso en todas sus categorías.

Contexto: Tensión en Colombia Sub-20 tras el Mundial: Alexéi Rojas no se calló por lo que dijo César Torres

Yassir Zabiri, la pesadilla de Argentina

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.

Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.

Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.

Contexto: Colombia sorprendió a Francia en el Mundial Sub-20: video del gol con el que le madrugó Perea

Batió a cuatro gigantes

Este fue el camino que Marruecos recorrió en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 hasta proclamarse campeón, al vencer 2-0 a Argentina este domingo en Santiago:

Fase de grupos

En Santiago: Marruecos - España 2-0

En Santiago: Marruecos - Brasil 2-1

En Valparaíso: Marruecos - México 0-1

Octavos de final

En Rancagua: Marruecos - Corea del Sur 2-1

Cuartos de final

En Rancagua: Marruecos - Estados Unidos 3-1

Semifinales

En Valparaíso: Marruecos - Francia 5-4 en penales (1-1 en 120 minutos)

Final

En Santiago: Marruecos - Argentina 2-0

Cuatro figuras del mañana

Para tener en cuenta de cara al futuro cercano del fútbol mundial, habrá que recordar nombres como Othmane Maamma y Yassir Zabiri, de Marruecos.

Uno militando en Watford de Inglaterra, mientras el otro en Famalicao de Portugal, fueron elegidos como los dos mejores jugadores del Mundial Sub-20.

Estos africanos fueron acompañados por Milton Delgado, de Argentina, quien se llevó el balón de bronce del Mundial Sub-20.

Santino Barbi, también de los albicelestes, posó al término de la premiación con el guante que lo acreditó como el mejor portero de toda la cita orbital.

*Con información de AFP.

