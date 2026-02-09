Deportes

Tenista colombiano Nicolás Mejía denuncia amenazas de muerte en Marruecos durante la Copa Davis

Nicolás Mejía mandó a callar a los fanáticos durante un partido de la Copa Davis.

William Horacio Perilla Gamboa

9 de febrero de 2026, 8:09 p. m.
Nicolás Mejía durante el partido entre Colombia y Marruecos por la primera ronda de clasificación para la Copa Davis.
Nicolás Mejía durante el partido entre Colombia y Marruecos por la primera ronda de clasificación para la Copa Davis.

El tenista colombiano Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte contra su familia durante un partido disputado en Marruecos por la Copa Davis 2026, que terminó con un ambiente tenso con aficionados lanzando botellas desde la tribuna contra la delegación cafetera, luego de que el deportista mandara a callar a los fanáticos.

El deportista de 25 años de edad aseguró que fue hostigado el domingo pasado por la afición en la ciudad marroquí de Casablanca, durante un partido de la primera fase clasificatoria del torneo en el que venció al local Reda Bennani por el Grupo Mundial I.

Mejía fue silbado durante el encuentro, en el que selló la victoria por 3-1 para la Selección Colombia en la serie. Al término del partido, el tenista colombiano se llevó un dedo a la boca exigiendo el silencio de la afición, lo que desató una confrontación en la cancha contra la delegación visitante.

Miembros del equipo de Marruecos lo increparon, mientras el colombiano saltaba a manera de provocación y los fanáticos respondían lanzando botellas.

Incómodo momento para Nicolás Mejía en Marruecos

Nicolás Mejía contó que le gritaban que “iban a matar” a su familia y “que iban a violar” a su madre, sin especificar si esos dichos provenían del público o de los competidores marroquíes.

Nicolás Mejía durante el partido entre Colombia y Marruecos por la primera ronda de clasificación para la Copa Davis.

“Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de (el capo de la cocaína colombiano) Pablo Escobar”, añadió en una entrevista con el portal Minuto 60.

Un responsable de la Federación Colombiana de Tenis dijo a la Agencia AFP que ningún miembro de la delegación cafetera resultó herido, aunque tuvieron que salir de la cancha escoltados para garantizar su seguridad.

Nicolás Mejía durante el partido entre Colombia y Marruecos por la primera ronda de clasificación para la Copa Davis.

“Los jugadores del otro equipo nos gritaban”, “el capitán también me gritaba ‘fuck you’ (jódete)”, añadió Mejía. Con ese triunfo, el tenista le dio la victoria a su país en la serie, que clasificó al repechaje de septiembre para intentar ascender a las Qualifiers de 2027, la élite de la tradicional competición de tenis.

Estos comportamientos, más las denuncias de Mejía, dejan ver cómo el furor puede dominar a una hinchada, sin ningún ambiente o personal autorizado para calmar el ambiente hostil. En este caso, los marroquíes pasaron la línea ética y llegaron al punto de insultar y atacar directamente al deportista colombiano.

