Listo el primer finalista del Mundial Sub-20: Marruecos vs. Francia se definió en penales

Marruecos y Francia definieron el primer finalista del Mundial Sub-20 desde el punto penal, luego de no sacarse diferencias en los 120 minutos de juego.

Los africanos se impusieron desde el punto blanco y clasificaron al partido por el título programado para el próximo domingo, 19 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago.

Con la tranquilidad de tener el tiquete en el bolsillo, Marruecos podrá sentarse a ver la otra semifinal de Argentina vs. Colombia.

Marruecos 1-1 Francia

Marruecos empezó ganando el partido a los 32 minutos, tras un infortunio del arquero Lisandru Olmeta. El cobro de penal efectuado por Yassir Zabiri se estrelló en el palo, pero el rebote pegó en la espalda de Lisandru y terminó al fondo de la red.

Francia trató de sacudirse en los últimos minutos del primer tiempo, pero se encontró con un aguerrido rival que no les dejó nada fácil.

De hecho, Marruecos tuvo una oportunidad clara debajo del arco y la falló, de manera insólita, en dos oportunidades consecutivas de Zahouane y Zabiri.

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ MARRUECOS!



Fouad Zahouani, en primera instancia, y luego, Yassir Zabiri tuvieron el segundo gol debajo del arco.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/FjK1gErEaH — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Al verse por debajo en el marcador, el técnico Bernard Diomède mandó dos cambios en el entretiempo y logró tomar el control del compromiso.

Francia inclinó la cancha contra el arco de Marruecos hasta que consiguió el tanto del empate. Lucas Michel encontró un balón sin dueño dentro del área y la mandó a guardar para el 1-1.

El conjunto galo siguió insistiendo para conseguir la victoria en los 90 reglamentarios, sin embargo, Marruecos se refugió en su área con una defensa infranqueable y corriendo la menor cantidad de riesgos posible.

Eso hizo inevitable que se fueran a los 30 minutos de tiempo extra, aún cuando los marroquíes tuvieron que cambiar de arquero por la lesión de Yanis Benchaouch.

Paramédicos sacan del campo al arquero marroquí Yanis Benchaouch | Foto: AP

Marruecos ganó en penales

Si Marruecos tuvo mala suerte en el segundo tiempo reglamentario, Francia lo emparejó en la prórroga tras la expulsión de Rabby Nzingoula por doble amarilla.

Los europeos se quedaron con diez jugadores y empezaron a pensar en los penales como una buena opción después de haber sufrido tanto.

Al minuto 119 pidieron un posible penal a favor de Francia, pero la revisión del VAR dejó claro que la mano había sido del atacante y no del defensor que se lanzó al suelo para cubrir su portería.

Curiosamente, Marruecos ingresó a su tercer arquero para los penales y sacó de la cancha a Gomis que había entrado en el segundo tiempo por el lesionado Benchaouch.

Gady Beyuku falló el segundo cobro francés, pero Olmeta atajó el tercero marroquí y mantuvo la igualdad en la tanda.