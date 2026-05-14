Así es el norovirus responsable del brote en el crucero de Burdeos (Francia)

Acaban de ser confinadas 1.700 personas a bordo del crucero Ambition en el puerto de Burdeos, tras un episodio de gastroenteritis de origen vírico confirmado por la Agencia Regional de Salud y el prefecto de la Gironda.

El crucero llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland, tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia). En los próximos días tenía previsto parar en Gijón y Bilbao.

De momento han sido notificados alrededor de 50 casos con síntomas de vómitos, diarrea y dolor abdominal. Solo ha fallecido una persona, de 92 años. Aunque sus síntomas coinciden con el brote, las autoridades aún están realizando la autopsia para confirmar si el virus fue la causa directa.

Confinan crucero en Francia por brote infeccioso: investigan enfermedad que dejó un muerto y afectó a decenas de pasajeros

Todo apunta a que el brote ha sido causado por norovirus.

La principal causa de gastroenteritis aguda en el mundo

El norovirus es un virus de ARN monocatenario perteneciente a la familia Caliciviridae, y es la principal causa de gastroenteritis aguda (GEA) en el mundo. Cada año provoca cerca de 685 millones de casos y entre 136.000 y 278 000 muertes.

Este agente infeccioso fue identificado por primera vez en 1968 durante un brote de gastroenteritis aguda en Norwalk (Ohio, EE. UU.), donde se aisló de las heces de pacientes afectados. Por esta circunstancia, en primera instancia recibió el nombre de “virus de Norwalk”.

En la actualidad, se conocen 10 genogrupos y 49 genotipos. La clasificación en genogrupos y genotipos está basada en la diversidad de aminoácidos en dos proteínas, VP1 y ORF1. Las infecciones humanas se deben predominantemente a los genogrupos GI, GII y GIV, siendo el genogrupo GII la causa más común de gastroenteritis.

Los niños y los ancianos son los más afectados

Las infecciones por norovirus son comunes en todo el mundo y, aunque pueden ocurrir durante todo el año, en climas templados la actividad alcanza su punto máximo durante el invierno. La mayoría de los niños habrán tenido al menos una infección antes de cumplir los 5 años.

Los niños, los ancianos y las personas inmunocomprometidas son especialmente susceptibles a desarrollar cuadros graves. En países de bajos ingresos, la mortalidad es común en niños debido a la deshidratación. Por el contrario, en países desarrollados, las muertes ocurren principalmente en ancianos.

La gente pasa junto al crucero británico Ambition, mientras las autoridades francesas ordenaron a 1.700 pasajeros y tripulantes permanecer a bordo debido a un brote de enfermedad gastrointestinal, en Burdeos, suroeste de Francia, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg) Foto: AP

El norovirus es muy contagioso y se propaga con mucha facilidad y rapidez a través de personas enfermas y alimentos, agua y superficies contaminadas. Es ampliamente reconocido por su capacidad de provocar brotes rápidos y masivos en lugares cerrados o semicerrados, donde la alta concentración de personas y la convivencia estrecha facilitan la transmisión. Es el caso de hospitales, campamentos, residencias de ancianos o estudiantes, guarderías, escuelas y, en especial, en cruceros.

La infección causa náuseas, dolor abdominal, repentinos vómitos y diarrea grave sin sangre. Otros síntomas incluyen calambres abdominales, náuseas y, en ocasiones, fiebre leve.

El periodo de incubación oscila entre 12 y 48 horas. La enfermedad suele ser autolimitada y la mayoría de los pacientes se recuperan completamente en 1 a 3 días.

El virus de los cruceros

El norovirus representa una amenaza para la industria turística porque tiene un impacto desproporcionado debido a la alta visibilidad mediática. Por esa razón, la prevención y el manejo de brotes de gastroenteritis aguda en cruceros siguen estándares y planes de higiene acordados internacionalmente.

Entre otras medidas, se realiza un cribado previo al embarque, existe un protocolo de vigilancia una vez a bordo y se aísla a las personas infectadas. La aplicación de medidas de higiene ambiental y la educación de la tripulación y los pasajeros sobre el lavado de manos y la notificación de síntomas también son esenciales. En caso de brote, se cierran los restaurantes de autoservicio.

Dado que los humanos son el único reservorio, el riesgo de infección está presente en cualquier lugar donde se preparen alimentos de manera insalubre y puedan contaminarse. Los alimentos fríos listos para el consumo contaminados, por ejemplo, ensaladas, representan un riesgo particular. Los mariscos crudos, especialmente las ostras, son una fuente frecuente de infección porque las partículas virales presentes en el agua contaminada se concentran en el intestino de estos organismos filtradores. El hielo contaminado también se ha relacionado con brotes.

En el año 2025 fueron confirmados al menos 17 brotes en cruceros y en lo que llevamos de 2026 han sido confirmados varios brotes en cruceros internacionales.

Los criterios de Kaplan

Los criterios de Kaplan son un conjunto de cuatro reglas epidemiológicas utilizadas para determinar si un brote de gastroenteritis aguda tiene una alta probabilidad de haber sido causado por un norovirus, especialmente cuando aún no se dispone de confirmación por laboratorio. Fueron establecidos en 1982 por el Dr. Jeffrey Kaplan y siguen siendo una regla de oro clínica por su alta especificidad.

Para sospechar de un brote por norovirus, se deben cumplir los siguientes puntos:

1. Vómitos en más del 50 % de los casos.

2. Periodo de incubación medio de 24 a 48 horas.

3. Duración media de la enfermedad de 12 a 60 horas.

4. Coprocultivos negativos para patógenos bacterianos comunes.

Cuando se cumplen los cuatro criterios, es muy probable que el brote haya sido causado por norovirus. Sin embargo, alrededor del 30 % de los brotes de norovirus no cumplen estos criterios. Si no se cumplen, no significa que el brote no haya sido causado por norovirus. Dicho de otro modo, que existan lo confirma pero su ausencia no lo descarta.

Hidratación es el mejor tratamiento

No hay medicamentos específicos para tratar las infecciones por norovirus y tampoco existen vacunas disponibles. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen por sí solos después de unos días. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado para prevenir la deshidratación severa y guardar reposo.

Los casos más graves pueden requerir tratamiento médico para prevenir la deshidratación, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La gente pasa junto al crucero británico Ambition, mientras las autoridades francesas ordenaron a 1.700 pasajeros y tripulantes permanecer a bordo debido a un brote de enfermedad gastrointestinal, en Burdeos, suroeste de Francia, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg) Foto: AP

El tratamiento de soporte es fundamental para la gastroenteritis por norovirus, especialmente la rehidratación oral o intravenosa. No se recomiendan antidiarreicos ni antieméticos para el manejo rutinario de la gastroenteritis aguda en niños. Los antibióticos no son útiles. En adultos, los antieméticos, medicamentos antimotilidad y antisecretores pueden resultar útiles como complemento de la rehidratación.

Artículo publicado originalmente en The Conversation