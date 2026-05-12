El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró desde Madrid, durante una comparecencia junto al presidente español Pedro Sánchez, que el riesgo global por el brote de hantavirus sigue siendo bajo pese al aumento a 11 casos positivos.

El organismo internacional mantiene vigilancia epidemiológica ante la posibilidad de que aparezcan nuevos contagios relacionados con el crucero MV Hondius.

OMS descarta por ahora un brote masivo de hantavirus

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que por ahora no existen indicios de un brote de gran magnitud.

Además, destacó que las medidas de aislamiento y control sanitario implementadas han permitido contener la situación.

“Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, dijo Tedros en una rueda conjunta en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

No obstante, advirtió que podrían detectarse más positivos debido al tiempo de incubación de la enfermedad.

Por lo anterior, se mantendrá la vigilancia internacional durante varias semanas más.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también confirmó que participa en la coordinación técnica y epidemiológica junto con distintos países para fortalecer el rastreo de contactos, el diagnóstico y el manejo clínico de los pacientes relacionados con este brote internacional.

El director general de la OMS avisa sobre el hantavirus: "Seguramente haya más casos"



"El primer caso fue el 6 de abril y hasta que recibimos un informe en el que se confirmó el contagio, transcurrieron varios días, y ha habido muchas interacciones entre los pasajeros" pic.twitter.com/bwbnbmsajS — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 12, 2026

Lo que se sabe del brote de hantavirus que ya suma 11 casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que ya son once los casos positivos asociados al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

Este hecho se mantiene bajo vigilancia por parte de las autoridades sanitarias internacionales, debido a la posibilidad de nuevos contagios durante el periodo de incubación del virus.

Pero a pesar del aumento de pacientes confirmados, el organismo internacional reiteró que el riesgo para la salud pública mundial continúa siendo bajo.

El incremento en los contagios ha generado preocupación porque el virus involucrado corresponde al hantavirus Andes.

Esta es la única variante conocida capaz de transmitirse de manera limitada entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.

La OMS recordó que todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y permanecen bajo supervisión médica estricta, con el objetivo de evitar una expansión mayor del brote.

Las autoridades sanitarias europeas y la OMS mantienen el seguimiento epidemiológico de pasajeros y tripulantes que estuvieron a bordo del crucero, el cual realizó un recorrido por zonas del sur de América antes de que aparecieran los primeros síntomas.

Según los reportes más recientes, el brote deja además tres fallecidos vinculados al virus.

Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades sanitarias es la posibilidad de transmisión entre personas en algunos de los casos investigados.

Análisis genómicos divulgados por medios internacionales señalan que varias muestras del virus presentan secuencias casi idénticas, un hallazgo que respaldaría la hipótesis de contagios ocurridos dentro del crucero.

Sin embargo, la OMS insiste en que este tipo de transmisión sigue siendo poco frecuente y limitada