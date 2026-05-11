MinSalud prorrogó intervención a EPS Asmet Salud: le dio un mes más para sanear sus finanzas

El Ministerio de Salud emitió una resolución ejecutiva en la mañana de este 11 de mayo, con el fin de darle una prórroga a la intervención de la EPS Asmet. Ahora cuenta con un mes de oportunidad, desde el 12 de mayo y hasta el 11 de junio de 2026, tiempo en el que la SuperSalud seguirá adelantando el proceso de recuperación y saneamiento de las finanzas de la entidad.

El documento precisa que la extensión del plazo se da con el fin de fortalecer y consolidar la gestión institucional, minimizando pérdidas del ejercicio y su déficit operativo. También buscan avanzar respecto a la depuración financiera y mejorar la prestación de servicios a los usuarios.

La Superintendencia de Salud continuará liderando la intervención de Asmet Salud hasta el próximo 11 de junio de 2026. Foto: Clínica de Occidente

Pese a que aseguran que se ha realizado un proceso durante el periodo de intervención de la Superintendencia de Salud, lo cierto es que las causales que dieron origen a la intervención no han sido superadas, sino que persisten de manera estructural.

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Adicional a ello, la cartera precisó algunos efectos que tendría una eventual liquidación de la EPS en el sistema, según el concepto técnico que está incluido dentro de la resolución.

Según el Ministerio de Salud, las causas que originaron la intervención de Asmet Salud aún persisten de manera estructural. Foto: Asmet Salud EPS

“Una medida en ese sentido implicaría una asignación masiva de afiliados y una presión considerable sobre las EPS receptoras”, precisa la resolución mencionada, asegurando además que el proceso de estabilización de la EPS todavía requiere de tiempo.

Durante el mes de prórroga, la intervención permitirá fortalecer capacidades institucionales de la EPS, además de mitigar los riesgos identificados, lo que permitirá que miles de afiliados puedan seguir siendo atendidos.

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Es importante tener en cuenta que Asmet Salud fue creada en 2015 en la ciudad de Popayán, con cerca de 1,65 millones de afiliados. Esta administra recursos del régimen subsidiado en salud, bajo un esquema de aseguramiento enmarcado dentro de la Ley 100.