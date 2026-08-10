Nueva EPS abre su red de atención por terremoto en Colombia: recibirá afectados sin importar su régimen de afiliación

Nueva EPS anunció este lunes 10 de agosto una medida para apoyar la atención de las personas afectadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia: dispondrá de sus capacidades para atender las necesidades de salud derivadas de la emergencia, independientemente del régimen de afiliación de los pacientes.

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Esto significa que la atención que pueda brindar la entidad frente a las consecuencias del sismo no estará limitada exclusivamente a sus propios afiliados. La respuesta se realizará de manera articulada con las autoridades, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y los organismos encargados de la gestión del riesgo.

La compañía explicó que, tras conocerse la emergencia, activó mecanismos de seguimiento para establecer posibles afectaciones en la prestación de los servicios médicos y conocer las necesidades que se presenten en los territorios golpeados por el movimiento telúrico.

Nueva EPS monitorea su red en las zonas afectadas

De acuerdo con el comunicado, la entidad mantiene vigilancia permanente sobre el funcionamiento de su red de prestación de servicios en las zonas donde puedan haberse presentado daños.

El objetivo es detectar oportunamente cualquier situación que pueda comprometer la atención de los usuarios y adoptar las medidas necesarias para contribuir a mantener la continuidad de los servicios de salud.

“En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como consecuencia de esta emergencia, trabajando de manera articulada con las autoridades y los actores del sistema de salud”, aseguró Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor de la entidad.

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Llamado para no congestionar los servicios de urgencias

Nueva EPS también pidió a sus afiliados y a la ciudadanía mantener la calma y seguir las indicaciones entregadas por las autoridades durante la emergencia.

En particular, solicitó acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando las condiciones de salud realmente lo requieran. La intención es evitar congestiones y permitir que la capacidad disponible se concentre en las personas que necesitan atención inmediata.

Finalmente, la entidad aseguró que mantendrá activos sus mecanismos de seguimiento y coordinación para responder a las necesidades que puedan surgir en los municipios y ciudades afectados por el terremoto.