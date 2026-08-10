Fiscalía y Procuraduría hace su propio balance tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes

Tanto la Fiscalía, como la Procuraduría tienen presencia en todos los departamentos del país, incluso en los más afectados por el terremoto que afectó buena parte de Colombia. En esas zonas del país se dispuso de una verificación por parte de las propias entidades para establecer daños y afectaciones humanas.

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Luego de esa revisión, tanto la Fiscalía como la Procuraduría lograron determinar que algunas edificaciones sufrieron daños considerables que requieren de un análisis más profundo en materia de ingeniería para determinar si es seguro el retorno de los funcionarios y la atención a la comunidad.

“La Fiscalía General de la Nación informa que, tras el sismo registrado durante la mañana de este 10 de agosto, se identificaron de manera preliminar afectaciones en las sedes ubicadas en Quibdó, Armenia, Manizales, Pereira y Buga”, explicó el ente acusador.

La Procuraduría advirtió que el propio procurador estará atento de que las entidades a cargo de la atención de esta emergencia cumplan con su labor de manera inmediata hasta garantizar el cumplimiento de sus funciones, que para el caso es la atención a las personas afectadas.

Terremoto en territorio caleño hoy 10 de agosto. Foto: Screenshot 'x'

“Procuraduría se solidariza con las víctimas del terremoto que sacudió gran parte del territorio colombiano. El Procurador General lidera las actuaciones preventivas necesarias para verificar la oportuna respuesta de las autoridades frente a la atención de las personas afectadas por el sismo”, señaló el ministerio público.

Desde la Fiscalía advirtieron que continuarán con la revisión detallada de la infraestructura y establecer, de la misma forma, que ningún funcionario haya sufrido heridas o se encuentre en el listado de víctimas fatales se adelantan todos los actos de verificación en el propósito de descartar los daños.

“Asimismo, se adelanta una revisión integral de todas las sedes a nivel nacional para determinar si las edificaciones presentan afectaciones estructurales que puedan comprometer la seguridad de las personas o su normal funcionamiento”, señaló el ente acusador.

Insisten desde la Fiscalía que los equipos de la entidad avanzan en la verificación del estado de salud de los funcionarios y sus familias, con el propósito de brindarles el acompañamiento y el apoyo que requieran.