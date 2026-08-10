Más de cien viviendas destruidas: el dramático reporte de otro municipio del Chocó afectado por el terremoto

Con el paso de las horas se va conociendo la magnitud de la tragedia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en horas de la mañana de este lunes, 10 de agosto.

El departamento del Chocó fue uno de los más afectados por el movimiento de las placas tectónicas. La Unión Panamericana, uno de sus municipios, quedó con cerca del 15 % de destrucción, según su alcalde, Jeison Copete.

“Ahí tuvimos en el colapso vivienda, en una vivienda murieron dos señoras, y en otra vivienda murió un señor para tres víctimas, dos mujeres y un hombre”, señaló.

Terremoto en Cali: colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, edificaciones sobre la avenida Roosevelt y al frente del coliseo de hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Agregó el mandatario local: “Nosotros tenemos que ser muy honestos y muy sensatos frente a nuestras necesidades. Nuestras necesidades hoy serían frazadas, serían elementos comestibles no perecederos y carpas, porque nosotros hoy no pedimos medicamentos porque no tenemos personas lesionadas, solamente unas que ya están en un centro asistencial”.

El alcalde también mencionó que la situación de conectividad en el Chocó es compleja. “Tenemos problemas de conectividad, no hay energía ni conectividad en el municipio. Yo estoy en una estación de servicio que tiene una planta eléctrica y tiene internet satelital, entonces, de aquí he estado como en un puesto de mando, pero el Chocó está colapsado en su totalidad sobre internet y el fluido eléctrico”.

Por su parte, las Fuerzas Militares dispusieron de varias de sus capacidades para atender la tragedia que enluta al país. Un avión Hércules, ocho pelotones de búsqueda y rescate del Ejército, un avión aeromedicalizado, cuatro caninos y maquinaria amarilla en Chocó hacen parte del gigantesco dispositivo de socorro que se concentra en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Terremoto en Cal: evacúan a pacientes de hospitales locales. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Las ciudades más afectadas fueron Pereira, Manizales y Cali, además de varios municipios del departamento del Chocó.