Los tipos de sangre más solicitados tras el terremoto. La Cruz Roja hizo llamado de auxilio: puntos para donar

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto llevó a las autoridades y organizaciones de atención a reforzar sus acciones para atender a las personas afectadas. Entre las necesidades que surgieron está la de contar con unidades de sangre para los pacientes que requieren atención médica.

La Cruz Roja habilitó puntos de donación en varias ciudades del país, con especial atención en zonas donde se concentra parte de la respuesta a la emergencia, entre ellas Cali, Armenia y Manizales.

Un llamado para ayudar en medio de la emergencia

En Manizales, el congresista Santiago Osorio hizo un llamado urgente a la ciudadanía para acercarse a los puntos habilitados y realizar donaciones.

Santiago Osorio señaló que, tras visitar el punto de donación ubicado en la cancha auxiliar del estadio de Manizales, recibió información sobre la necesidad de varias unidades de sangre.

“Se requieren muchas unidades de sangre O positivo y O negativo”, afirmó el congresista, quien pidió a las personas que puedan donar acercarse al lugar.

Según explicó Osorio, los hospitales Santa Sofía y CES Hospital de Caldas están solicitando sangre, por lo que insistió en la importancia de acudir al punto ubicado en la cancha auxiliar del estadio.

“Se necesita de manera urgente”, manifestó el congresista al hacer el llamado a la ciudadanía.

En el caso de Manizales, el llamado de Santiago Osorio está dirigido especialmente a quienes puedan acudir a la cancha auxiliar del estadio, donde aseguró que existe una necesidad urgente de unidades O positivo y O negativo.

Estos son los puntos habilitados por la Cruz Roja

La necesidad de sangre se concentra especialmente en departamentos y ciudades que han tenido una mayor afectación por el terremoto y donde los servicios médicos están atendiendo a personas heridas.

“Hoy, Colombia nos necesita (...) puedes ayudar con donaciones de sangre”, señaló la Cruz Roja Colombiana a través de X, donde publicó varios lugares donde las personas pueden acudir a realizar donaciones de sangre en diferentes ciudades del país.

La ciudadanía cuenta con diferentes lugares para aportar sangre a los servicios médicos. Foto: Cruz Roja Colombiana

Entre los puntos se encuentran:

Bogotá: Banco Nacional de Sangre, avenida carrera 68 #68B-31. Tel.: 3102172379.

Banco Nacional de Sangre, avenida carrera 68 #68B-31. Tel.: 3102172379. Medellín: Banco Regional, carrera 52 #25-310. Tel.: 3017016237.

Banco Regional, carrera 52 #25-310. Tel.: 3017016237. Cartagena: Banco Regional, calle 30 #44D-71, barrio España. Tel.: 3106276160.

Banco Regional, calle 30 #44D-71, barrio España. Tel.: 3106276160. Villavicencio: Punto de Captación, carrera 30 #39-30. Tel.: 3102755012.

Punto de Captación, carrera 30 #39-30. Tel.: 3102755012. Manizales: Cancha Auxiliar - Palogrande. Tel.: 3104560822.

Cancha Auxiliar - Palogrande. Tel.: 3104560822. Armenia: Banco Regional, avenida Bolívar #23 Norte-60. Tel.: 3164781842 / 3006481293.

Banco Regional, avenida Bolívar #23 Norte-60. Tel.: 3164781842 / 3006481293. Cali: Banco Regional, carrera 38 Bis #5-91, San Fernando. Tel.: 3116258815.

La Cruz Roja habilitó siete puntos para recibir donaciones de sangre en Colombia. Foto: Getty Images

La disponibilidad y los requisitos para donar pueden variar según cada punto, por lo que se recomienda comunicarse previamente con el lugar correspondiente.