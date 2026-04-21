Lotería de la Cruz Roja: Resultados del sorteo 21 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el más reciente sorteo que se jugó este martes 21 de abril de 2026, en donde fue entregado el premio mayor a un nuevo apostador.

Lotería de la Cruz Roja: Resultados del sorteo 14 de abril de 2026

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3149 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 9759 de la serie 131

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

14 de abril de 2026: Número ganador 4567 de la serie 001

7 de abril de 2026: Número ganador 9753 de la serie 128

31 de marzo de 2026: Número ganador 3746 de la serie 307

¿Cómo reclamar tu premio?

En caso de ser el ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, debes presentar el billete o fracción original, sin ninguna tachadura ni enmiendas, en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá o por medio de sus canales oficiales.