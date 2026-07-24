MiLoto hizo historia: el premio mayor cayó por primera vez en tres ciudades diferentes

El más reciente sorteo de MiLoto dejó un hecho sin precedentes desde el lanzamiento del juego de azar. Por primera vez en su historia, el premio mayor fue acertado por tres personas, quienes compartirán en partes iguales el acumulado de $230 millones tras obtener la combinación ganadora del sorteo 0576.

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Los números 07, 11, 12, 30 y 39 llevaron la suerte a Medellín, Barrancabermeja y Villa de Leyva, ciudades donde fueron vendidos los tres tiquetes ganadores. En total, el sorteo registró 18.394 ganadores en las diferentes categorías de premiación.

De acuerdo con la información entregada por MiLoto, el primer ganador compró su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, en Medellín, y dejó la selección de los números en manos del sistema mediante la modalidad automática.

Miloto cayó en Medellín, Barrancabermeja y Villa de Leyva. Foto: Getty Images / MiLoto

El segundo premio correspondió a un jugador de Barrancabermeja, quien también optó por la selección automática de los números, aunque realizó la compra de su tiquete a través del portal oficial.

Por otro lado, el tercer ganador adquirió su apuesta en Villa de Leyva. A diferencia de los otros dos, eligió personalmente la combinación ganadora bajo la modalidad manual y realizó la compra en un punto de venta del aliado comercial JER.

La compañía también informó que, desde el lanzamiento de MiLoto, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 20 de julio de 2026, el juego ha entregado 3.303.893 premios, por un valor superior a $55.000 millones.

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Durante ese mismo periodo, además, se han transferido más de $23.000 millones al sistema de salud, recursos que contribuyen al financiamiento de los servicios de salud en el país.

Los tres nuevos ganadores deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación del premio o consultar los requisitos y condiciones establecidos a través del portal oficial de Baloto.