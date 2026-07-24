Balota ganadora de la Lotería de Bogotá: resultado de los 12.000 millones de pesos, jueves 23 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 23 de julio de 2026 el sorteo 2856, en el que puso en juego un premio mayor de $12.000 millones. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo sobre las 11:15 de la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron atentos al resultado.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del jueves 23 de julio de 2026

Resultado de la Lotería de Bogotá de hoy, 23 de julio de 2026

La balota ganadora del sorteo 2856 de la Lotería de Bogotá correspondió al número 9032, serie 082, resultado con el que se entregará el premio mayor de $12.000 millones, siempre que el billete haya sido vendido y el ganador cumpla con los requisitos para reclamar el premio.

La Lotería de Bogotá realiza un solo sorteo por semana, todos los jueves a las 11:15 p. m., y es una de las tradicionales del país.

Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores:

16 de julio de 2026 (Sorteo 2855): 6798, serie 076.

6798, serie 076. 9 de julio de 2026 (Sorteo 2854): 7396, serie 343.

7396, serie 343. 2 de julio de 2026 (Sorteo 2853): 3134, serie 200.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor de $12.000 millones, el plan de premios incluye: