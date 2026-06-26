Último sorteo del mes de la Lotería de Bogotá: revise si ganó el premio mayor, jueves 25 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 25 de junio de 2026 el último sorteo del mes, correspondiente al sorteo 2852, en el que miles de apostadores estuvieron atentos a conocer si se llevaron el premio mayor, que para esta edición aumentó a 12.000 millones de pesos.

Super Astro Sol del jueves 25 de junio: estos son los números ganadores

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 11:15 de la noche, horario en el que la lotería realiza sus sorteos cada jueves.

Combinación ganadora del premio mayor:

Número: 0554

Serie: 463

Premio mayor de $12.000 millones y otros premios millonarios

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluye varios premios secos de diferentes valores, ofreciendo más oportunidades para los jugadores.

El plan de premios quedó distribuido de la siguiente manera:

Premio mayor: $12.000 millones

1 Premio Seco de $1.000 millones

2 Premios Secos de $500 millones

3 Premios Secos de $200 millones

6 Premios Secos de $50 millones

10 Premios Secos de $20 millones

30 Premios Secos de $10 millones

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería de Bogotá

Si desea comparar su billete con los sorteos recientes, estos fueron los números ganadores de las últimas semanas: