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¿Le sonrió la suerte? La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy viernes, 14 de agosto

Un nuevo juego se realizó y dio sorpresiva cifra a los apostadores.

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Redacción Loterías
14 de agosto de 2026 a las 10:59 a. m.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 14 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

El sorteo de este jueves dejó nuevas cifras que ya son revisadas por los compradores.
Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6681 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 0265 mientras que la quinta balota fue el 3.

Resultados del sorteo 6681 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0265
  • Quinta balota: 3
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6682 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026.
Números ganadores de las loterías Cruz Roja y del Huila, este jueves 13 de agosto de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de agosto de 2026: 0623 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 12 de agosto de 2026: 5742 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 11 de agosto de 2026: 3193 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de agosto de 2026: 3516 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 12 de agosto de 2026: 7639 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 11 de agosto de 2026: 4286 – Quinta balota: 6

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 15 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.