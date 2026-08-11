Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 11 de agosto de 2026: conozca los resultados

Este martes, 11 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y Noche.

¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 10 de agosto

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 3193.

Quinta balota: 9.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 12 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.