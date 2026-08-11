Montero salva a Boca Juniors en el trámite ante Recoleta en Copa Sudamericana: atajada avivó la victoria

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta de Paraguay y así acercarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El club paraguayo comenzó ganando, pero la camiseta xeneize le pasó por encima.

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El gigante argentino sufrió para encontrar la forma de remontar. El debutante Deportivo Recoleta iba sorprendiendo tras abrir el marcador apenas a los cinco minutos, pero el xeneize aprovechó una irresponsabilidad de Wilfrido Báez, quien dejó al equipo paraguayo con diez jugadores en los descuentos del primer tiempo, y en el complemento remontó el marcador y prácticamente sentenció la serie.

Insólitamente, Báez se hizo echar al aplicarle un codazo en el rostro a Leonel Flores y el árbitro, el chileno Piero Mazza, advertido por el VAR, le mostró la roja directa. Desde acá, cambiaron las condiciones para el humilde club paraguayo que soñaba con la épica.

Recoleta sorprendía al xeneize en el estadio Tomás Ducó, en Buenos Aires, con un tempranero gol de Pedro Ríos. La fortuna de su lado en la primera parte, ya que Boca Juniors pegó tres tiros en el palo en la primera etapa. En el tanto, el colombiano Álvaro Montero poco pudo hacer tras el desvío a su primer palo.

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Tras el descanso, Boca rápidamente dio vuelta el marcador con tantos del Ruso Ascacíbar (49′), Milton Delgado (51′) y Leonel Flores (62′), para consumar el trámite y casi alcanzar los cuartos de Sudamericana.

Boca mira los cuartos de Copa Sudamericana

Siete minutos después del 3-1, el colombiano Dairon Mosquera también vio la tarjeta roja y dejó con nueve al Recoleta, pero Boca desperdició varias ocasiones de gol y no pudo ampliar el marcador.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



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Recoleta fue la sensación de la fase de grupos de Copa Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro. El club se desdibujó con las expulsiones e hipotecó su futuro en el torneo.

MONTERO SALVÓ DOS VECES A BOCA



Recoleta tuvo el 2-0 ante el Xeneize, pero el arquero colombiano achicó ante González y después atrapó la pelota.



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En lo que tiene que ver con Álvaro Montero en su titularidad, poco pudo hacer tras el desvío de su defensa. Más adelante, sobre el minuto 29, sacó un balón clave tras un poderoso achique para mantener el 1-0, que fue vital para la remontada en la segunda parte. El juego de vuelta será el 18 de agosto en el Defensores del Chaco de Asunción.