Confirman ciudad sede de Santa Fe vs. River Plate en Sudamericana: presidente lo soltó en TV

Independiente Santa Fe y River Plate tenían programado jugar este próximo miércoles la ida de la llave de octavos de final por Copa Sudamericana en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, el terremoto que estremeció al país en las primeras horas del pasado lunes, 10 de agosto, cambió los planes para ambos plantes y Conmebol, organizadora del certamen continental.

Ante la contigencia el máximo ente del balompié sudamericano decidió posponer el partido sin fecha, hora, ni tampoco sede confirmada para realizarse.

En busca de información por parte de alguno de los involucrados, el medio TyC Sports entrevistó en las últimas horas al presidente de los bogotanos, Eduardo Méndez.

Este dio luces de las decisiones que se conocerán en las próximas horas. Según indicó, al no presentarse daños en la capital no existe razón para modificar la sede del partido o trasladarse hacia una plaza diferente.

Desde el inicio de sus respuestas fue categórico: “No hay motivo para salir de la capital. La ciudad no se vio afectada por ese desastre, pero gran parte del país está hoy dolorido. Tenemos que ser muy solidarios con nuestros coterráneos”.

"BOGOTÁ NO SE VIO AFECTADA POR ESTE DESASTRE"



Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, en exclusiva con TyC Sports tras la postergación del partido ante River por el sismo en Colombia.



🎙️ @juancortese pic.twitter.com/LwJAYapnmp — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2026

También el directivo describió cómo vivieron las horas posteriores al terremoto y las previas a una decisión de los organizadores sobre el partido de octavos de Sudamericana.

“Nosotros estábamos esperando que Conmebol se pronunciara. Es el máximo ente y teníamos que aceptar lo que ellos dispusieran”, señaló.

También dio a conocer que Bogotá permanece sin novedad alguna para la realización del partido en caso de que River Plate quiera saber que cuentan con todas las garantías para aterrizar en el territorio colombiano.

Los tres jugadores de la Selección Colombia que se unirán a Jhon Arias para ayudar a las víctimas del terremoto

Juan Fernando Quintero: presidencia de River Plate hizo pública versión real de su salida

“Aunque se sintió el temblor, no nos vimos afectados. Ayer las autoridades dieron el visto bueno de que el estadio no había sufrido ninguna alteración y en la ciudad está todo normal y se está trabajando”, sobre lo dicho por autoridades locales, las cuales dan todas las garantías para el desarrollo del compromiso.

Ya adentrándose en lo que será una decisión confirmada que dará a conocer Conmebol, el directivo de Santa Fe se opuso a un cambio de sede: “No veo el motivo por el cual no se pueda jugar el partido acá”.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: Prensa Santa Fe

Para Méndez todo está decidido. Solo resta que se divulgue el comunicado oficial el cual podría salir en las próximas horas: “Yo creo que Conmebol, a raíz de todo lo que hay que hacer -la logística, los viajes, los hoteles y todo lo que hay-, debe pronunciarse el día de hoy”.

Ya metido en lo 100% deportivo, el presidente cardenal dio muestras de la ambición que tienen como club de poder ganar ante un grande del continente. La situación de los argentinos no es buena y ven allí una puerta abierta para mantenerse con vida en Sudamericana.

Independiente Santa Fe se centra en Copa Sudamericana en el 2026-II. Foto: Corbis via Getty Images

“Es un desafío y enfrentar a un grande es bueno. El equipo está metido, queremos que llegue la fecha. Queríamos que fuera mañana, pero desafortunadamente no se pudo”, respondió ansioso y, a la espera de que los organizadores les informen todo lo relacionado al juego mencionado.