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Confirman ciudad sede de Santa Fe vs. River Plate en Sudamericana: presidente lo soltó en TV

En próximas horas se espera que salga la confirmación de la información entregada por el presidente, Eduardo Méndez. Conmebol difundirá la misiva oficial.

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Redacción Deportes
11 de agosto de 2026 a las 4:54 p. m.
Santa Fe vs. River Plate era un juego de Copa Sudamericana que se debía jugar el 12 de agosto de 2026
Santa Fe vs. River Plate era un juego de Copa Sudamericana que se debía jugar el 12 de agosto de 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Independiente Santa Fe y River Plate tenían programado jugar este próximo miércoles la ida de la llave de octavos de final por Copa Sudamericana en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, el terremoto que estremeció al país en las primeras horas del pasado lunes, 10 de agosto, cambió los planes para ambos plantes y Conmebol, organizadora del certamen continental.

Ante la contigencia el máximo ente del balompié sudamericano decidió posponer el partido sin fecha, hora, ni tampoco sede confirmada para realizarse.

En busca de información por parte de alguno de los involucrados, el medio TyC Sports entrevistó en las últimas horas al presidente de los bogotanos, Eduardo Méndez.

Este dio luces de las decisiones que se conocerán en las próximas horas. Según indicó, al no presentarse daños en la capital no existe razón para modificar la sede del partido o trasladarse hacia una plaza diferente.

Desde el inicio de sus respuestas fue categórico: “No hay motivo para salir de la capital. La ciudad no se vio afectada por ese desastre, pero gran parte del país está hoy dolorido. Tenemos que ser muy solidarios con nuestros coterráneos”.

También el directivo describió cómo vivieron las horas posteriores al terremoto y las previas a una decisión de los organizadores sobre el partido de octavos de Sudamericana.

“Nosotros estábamos esperando que Conmebol se pronunciara. Es el máximo ente y teníamos que aceptar lo que ellos dispusieran”, señaló.

También dio a conocer que Bogotá permanece sin novedad alguna para la realización del partido en caso de que River Plate quiera saber que cuentan con todas las garantías para aterrizar en el territorio colombiano.

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“Aunque se sintió el temblor, no nos vimos afectados. Ayer las autoridades dieron el visto bueno de que el estadio no había sufrido ninguna alteración y en la ciudad está todo normal y se está trabajando”, sobre lo dicho por autoridades locales, las cuales dan todas las garantías para el desarrollo del compromiso.

Ya adentrándose en lo que será una decisión confirmada que dará a conocer Conmebol, el directivo de Santa Fe se opuso a un cambio de sede: “No veo el motivo por el cual no se pueda jugar el partido acá”.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: Prensa Santa Fe

Para Méndez todo está decidido. Solo resta que se divulgue el comunicado oficial el cual podría salir en las próximas horas: “Yo creo que Conmebol, a raíz de todo lo que hay que hacer -la logística, los viajes, los hoteles y todo lo que hay-, debe pronunciarse el día de hoy”.

Ya metido en lo 100% deportivo, el presidente cardenal dio muestras de la ambición que tienen como club de poder ganar ante un grande del continente. La situación de los argentinos no es buena y ven allí una puerta abierta para mantenerse con vida en Sudamericana.

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 9: Emmanuel Olivera (C) of Independiente Santa Fe celebrates with teammates after scoring a goal during the Copa Libertadores match between Independiente Santa Fe and Nacional at El Campin stadium on April 9, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress/Getty Images)
Independiente Santa Fe se centra en Copa Sudamericana en el 2026-II. Foto: Corbis via Getty Images

“Es un desafío y enfrentar a un grande es bueno. El equipo está metido, queremos que llegue la fecha. Queríamos que fuera mañana, pero desafortunadamente no se pudo”, respondió ansioso y, a la espera de que los organizadores les informen todo lo relacionado al juego mencionado.