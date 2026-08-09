Con esto salió Hugo Rodallega tras alcanzar histórica marca de Omar Pérez en Santa Fe

Hugo Rodallega siempre aparece para calmar las aguas en Independiente Santa Fe. Ahora, el experimentado delantero de 41 años marcó en el 2-0 del cuadro cardenal, ante Boyacá Chicó, el pasado 8 de agosto y por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll.

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De hecho, Hugo fue el único jugador de Santa Fe que le marcó a Chicó, pues el 2-0 fue un escandaloso autogol de Juan Palma que le jugó en contra al cuadro ajedrezado. Así, el cardenal consiguió la primera victoria en lo que va de la liga.

🦁🔥 ¡Triunfo de Santa Fe en condición de local!



El ‘león’ ganó 2-0 con gol de Hugo Rodallega y autogol de Juan Palma en la jornada 4 de #LALIGAxWIN y sumó sus primeros tres puntos de la temporada. pic.twitter.com/gz6SAzKism — Win Sports (@WinSportsTV) August 8, 2026

Pero más allá de aportar otra vez en un triunfo de Santa Fe, Rodallega volvió a hacer historia: con el gol ante Chicó, Hugo llegó a 77 goles con la camiseta cardenal e igualó la marca del ídolo santafereño, Omar Sebastián Pérez.

Omar era volante, Hugo es delantero, pero sin duda son dos referentes en la historia reciente de Santa Fe. Ahora, Rodallega queda a un solo gol de igualar los 78 tantos que hizo Adolfo El Tren Valencia con el león.

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Hugo Rodallega tras igualar la marca de Omar Pérez: “Santa Fe se ganó un lugar especial en mi corazón”

Para acabar de completar, los hinchas de Santa Fe celebran las declaraciones que entregó Hugo Rodallega luego de alcanzar la marca histórica. Fue ante la prensa, en la zona mixta del estadio El Campín, donde ratificó su cariño por el club cardenal.

Sobre alcanzar a Omar Pérez, Hugo dijo: “Yo respeto la historia de todos los jugadores que pasaron por Santa Fe y que dejaron una huella gigantesca”.

Luego, siguió: “Yo soy un afortunado. Estoy muy agradecido con Dios por lo que he conseguido en lo individual, en lo grupal, ese es el objetivo siempre. Me preparo para hacer goles, Santa Fe es el equipo que se ganó un lugar especial en mi corazón, es donde más goles he marcado en mi carrera”.

Y cerró con: “A eso se le da mucho valor. Espero seguir haciendo goles que aporten a sumar puntos, y puntos que nos lleven quizás a jugar finales y ganar títulos”.

“Santa Fe es el equipo que se ganó un lugar especial en mi corazón”.



🗣️ Hugo Rodallega 🌟, tras igualar a Omar Pérez 🇦🇷 en la tabla de máximos goleadores de la historia de @SantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/9m6O0JJkNY — Miguel París (@SoyMiguelParis) August 8, 2026

Santa Fe enfrentará a River Plate

Atrás queda el encuentro con Boyacá Chicó, y ahora Independiente Santa Fe se prepara para jugar uno de los partidos más importantes del año: la ida de los octavos de final, en Copa Sudamericana, ante River Plate.

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate en octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: @SantaFe y @Sudamericana

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El compromiso se llevará a cabo este miércoles, 12 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Por su parte, la vuelta será en Buenos Aires el 19 de agosto y con River como local.