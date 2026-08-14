Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 13 de agosto de 2026 el sorteo número 2859, en una jornada en la que los jugadores esperaban conocer el número ganador del millonario premio mayor, que para esta edición ascendió a $12.000 millones.
El sorteo se realiza tradicionalmente los jueves a las 11:15 p. m. y cuenta con diferentes categorías de premios, entre ellas el mayor y los denominados premios secos.
Resultado de la Lotería de Bogotá de hoy
El número ganador del premio mayor del sorteo 2859 fue el:
- Número: 0872
- Serie: 343
El premio mayor es de $12.000 millones, una de las principales cifras que ofrece actualmente la Lotería de Bogotá a los jugadores. Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes secos con millonarias cantidades.
Los resultados de los sorteos más recientes habían sido:
- 6 de agosto de 2026, sorteo 2858: número 2944, serie 460. Despachado.
- 30 de julio de 2026, sorteo 2857: número 6731, serie 463.
- 23 de julio de 2026, sorteo 2856: número 9032, serie 082.