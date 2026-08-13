Loterías

Números ganadores de las loterías Cruz Roja y del Huila, este jueves 13 de agosto de 2026

Repase los números ganadores en dos de la loterías más reconocidas en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

13 de agosto de 2026 a las 11:08 p. m.
Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026.
Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de las Loterías del Huila y Cruz Roja.

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila llevaron a cabo sus respectivos sorteos más recientes este jueves 13 de agosto, jornada en la que numerosos apostadores estuvieron pendientes de los números correspondientes a los premios mayores.

Los resultados de Chontico Día y Noche
¿Día de suerte? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 13 de agosto de 2026

Por calendario, tanto la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, como la del Huila, debían jugarse el pasado martes 11 de agosto. Sin embargo, debido al devastador terremoto del lunes 10 de agosto, ambos juegos quedaron pospuestos para este jueves.

El boleto ganador de la Lotería de la Cruz Roja podrá recibir un premio mayor de 10.000 millones de pesos, mientras que el afortunado con el número ganador de la Lotería del Huila podrá obtener un premio principal de 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja

El número que obtuvo el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja fue 6751 de la serie 071.

YouTube video CYtDaLO5ZLw thumbnail

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
  • Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.

Resultado del sorteo 4768 de la Lotería del Huila

El número que obtuvo el premio mayor de la Lotería del Huila fue 1806 de la serie 053.

YouTube video KoDSWNRibqo thumbnail

Últimos resultados de la Lotería del Huila

  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
  • Martes, 28 de julio 2026: Número 7128, Serie 080.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
  • Martes, 6 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.