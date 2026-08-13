Números ganadores de las loterías Cruz Roja y del Huila, este jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila llevaron a cabo sus respectivos sorteos más recientes este jueves 13 de agosto, jornada en la que numerosos apostadores estuvieron pendientes de los números correspondientes a los premios mayores.

¿Día de suerte? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 13 de agosto de 2026

Por calendario, tanto la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, como la del Huila, debían jugarse el pasado martes 11 de agosto. Sin embargo, debido al devastador terremoto del lunes 10 de agosto, ambos juegos quedaron pospuestos para este jueves.

El boleto ganador de la Lotería de la Cruz Roja podrá recibir un premio mayor de 10.000 millones de pesos, mientras que el afortunado con el número ganador de la Lotería del Huila podrá obtener un premio principal de 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja

El número que obtuvo el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja fue 6751 de la serie 071.

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.

Número 5382 de la serie 115. Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.

Resultado del sorteo 4768 de la Lotería del Huila

El número que obtuvo el premio mayor de la Lotería del Huila fue 1806 de la serie 053.

Últimos resultados de la Lotería del Huila