Baloto de hoy: ¿hubo ganador de la millonada? Estos son los números del miércoles 12 de agosto de 2026

El Baloto realizó este miércoles 12 de agosto de 2026 su sorteo número 2695, con un acumulado de 52.800 millones de pesos en el sorteo tradicional y de 10.400 millones de pesos en Baloto Revancha.

¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 12 de agosto de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 12 de agosto de 2026

El sorteo de este miércoles puso en juego uno de los acumulados más esperados por los jugadores. El resultado fue el siguiente:

Acumulado: $52.800 millones.

$52.800 millones. Número ganador: 11 - 13 - 15 - 16 - 42

11 - 13 - 15 - 16 - 42 Súper Balota: 08.

El Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., según la información oficial del juego.

Resultados del sorteo de Baloto Revancha del 12 de agosto de 2026

Baloto Revancha también tuvo su sorteo este miércoles y entregó la posibilidad de ganar un acumulado de 10.400 millones de pesos.

Número ganador: 16 - 23 - 33 - 36 - 42

16 - 23 - 33 - 36 - 42 Súper Balota: 01

Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido, ya sea mediante el comprobador oficial de resultados o en los canales habilitados por Baloto.

Miles de jugadores esperaban conocer las cifras que podían cambiarles la vida. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones ganadoras de los tres sorteos anteriores:

10 de agosto de 2026: 04 - 14 - 19 - 27 - 35 | Súper Balota: 14.

04 - 14 - 19 - 27 - 35 | Súper Balota: 14. 8 de agosto de 2026: 05 - 07 - 09 - 32 - 33 | Súper Balota: 15.

05 - 07 - 09 - 32 - 33 | Súper Balota: 15. 5 de agosto de 2026: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 | Súper Balota: 02.

Estos fueron los últimos resultados de Baloto Revancha

En Baloto Revancha, los tres resultados anteriores fueron: