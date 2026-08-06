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Resultado del millonario acumulado del Baloto HOY: sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026

El Baloto volvió a jugar su millonario acumulado en una nueva jornada de sorteos en Colombia.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de agosto de 2026 a las 6:59 a. m.
Los resultados del Baloto ya fueron publicados tras el sorteo de este 5 de agosto de 2026.
Los resultados del Baloto ya fueron publicados tras el sorteo de este 5 de agosto de 2026. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 2692, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban conocer si alguno logró quedarse con el millonario acumulado. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 51.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha llegó a 9.800 millones de pesos.

El nuevo sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y signo ganadores.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 5 de agosto de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 5 de agosto de 2026

El sorteo 2692 del Baloto dejó los siguientes resultados:

  • Acumulado: $51.600 millones.
  • Número ganador: 08, 11, 22, 30, 31
  • Súper balota: 02

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 5 de agosto de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado alcanzó los 9.800 millones de pesos.

Estos fueron los resultados:

  • Número ganador: 07, 15, 23, 37, 43
  • Súper balota: 03
Los sorteos del Baloto y Revancha ya tienen resultados para este lunes 3 de agosto.
Colombia conoció los resultados de un nuevo sorteo del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

  • 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07
  • 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper Balota: 05
  • 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper Balota: 14

Últimos resultados de Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:

  • 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03
  • 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper Balota: 16
  • 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper Balota: 04