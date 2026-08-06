Resultado del millonario acumulado del Baloto HOY: sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026

El Baloto realizó este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 2692, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban conocer si alguno logró quedarse con el millonario acumulado. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 51.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha llegó a 9.800 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 5 de agosto de 2026
El sorteo 2692 del Baloto dejó los siguientes resultados:
- Acumulado: $51.600 millones.
- Número ganador: 08, 11, 22, 30, 31
- Súper balota: 02
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 5 de agosto de 2026
En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado alcanzó los 9.800 millones de pesos.
Estos fueron los resultados:
- Número ganador: 07, 15, 23, 37, 43
- Súper balota: 03
Últimos resultados del Baloto
Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:
- 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07
- 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper Balota: 05
- 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper Balota: 14
Últimos resultados de Baloto Revancha
Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:
- 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03
- 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper Balota: 16
- 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper Balota: 04