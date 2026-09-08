Resultado del Baloto y Revancha: números ganadores de los millones acumlados, lunes 7 de septiembre de 2026

Baloto y Baloto Revancha realizaron este lunes 7 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en una jornada en la que estaban en juego millonarios acumulados.

¿Se hizo millonario? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026

El sorteo correspondió al número 2706 y los resultados permitieron conocer las combinaciones que podrían convertir a los jugadores en ganadores de importantes sumas de dinero.

En el sorteo tradicional, el acumulado del Baloto llegó a 57.200 millones de pesos, mientras que en Baloto Revancha el acumulado alcanzó los 2.800 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 7 de septiembre de 2026

Estos fueron los números correspondientes al sorteo 2706 del Baloto:

Número ganador: 03-05-13-17-28

03-05-13-17-28 Súper balota: 01

01 Acumulado: $57.200 millones

El Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, por lo que los jugadores que no resulten ganadores deberán esperar hasta la próxima jornada para volver a participar.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 7 de septiembre de 2026

En el caso de Baloto Revancha, estos fueron los resultados del sorteo de este lunes:

Número ganador: 08-16-17-27-39

08-16-17-27-39 Súper balota: 11

11 Acumulado: $2.800 millones

Esta modalidad también se sortea junto con el Baloto durante las jornadas establecidas para el juego.

Los millones acumulados volvieron a estar en juego y estas fueron las combinaciones sorteadas. Foto: Baloto / Getty Images

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este lunes 7 de septiembre, estas fueron las combinaciones ganadoras de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluida la Súper balota:

5 de septiembre de 2026: 11 - 12 - 17 - 28 - 31. Súper balota: 15.

11 - 12 - 17 - 28 - 31. 15. 2 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 09 - 39 - 41. Súper balota: 14.

04 - 08 - 09 - 39 - 41. 14. 31 de agosto de 2026: 01 - 18 - 25 - 31 - 43. Súper balota: 08.

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen los números de los sorteos anteriores, aunque cada sorteo es independiente.

Últimos resultados de Baloto Revancha

En Baloto Revancha, las tres combinaciones anteriores al sorteo de este lunes fueron: