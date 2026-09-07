Lotería del Tolima hoy: resultados este lunes, 7 de septiembre de 2026, con series y números ganadores

Como cada lunes, este 7 de septiembre de 2026 la Lotería del Tolima jugó una nueva edición, rifando una cifra que alcanza los 3.500 millones de pesos. El juego de este día corresponde a la edición número 4186.

¿Se hizo millonario? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026

Resultados anteriores del sorteo:

Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Número 9721 | Serie 168. Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.

Número 7444 | Serie 085. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Número 0777 | Serie 142. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.

Número 1536 | Serie 109. Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.

Número 0491 | Serie 072. Lunes, 27 de julio de 2026: Número 9484 | Serie 123.

Número 9484 | Serie 123. Martes, 21 de julio de 2026: Número 3805 | Serie 025.

Resultado de la Lotería del Tolima este lunes 7 de septiembre de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo de este lunes 7 de septiembre es:

Número ganador: 2680

Serie: 022

Premio mayor: $3.500 millones.

Esta lotería, que tiene más de 100 años en el país, tiene también 32 premios secos, junto con el pago de las aproximaciones. De esta forma, la única alternativa para ganar no es acertando con el premio mayor.

Ahora bien, los compradores del billete completo —ya sea físico o virtual— podrán participar por un “premio estímulo” que consiste en un bono de hasta $30′000.000 por un crucero.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre

Para solicitar el cobro de cualquier premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción física original en óptimas condiciones, junto con una copia ampliada de su documento de identidad.

En el caso de apuestas adquiridas a través de plataformas digitales autorizadas (como LotiColombia o la tienda virtual de la Lotería del Tolima), el trámite de validación y consignación se realiza de forma directa mediante la cuenta de usuario registrada.

Los premios cuyo monto sea inferior a 140 Unidades de Valor Tributario (UVT) pueden reclamarse directamente con los loteros de confianza o en los puntos de venta Paga Todo, Gana Gana y redes del sistema de juegos de suerte y azar del país.

Si el valor supera dicho umbral, el trámite debe gestionarse en las oficinas administrativas de la Lotería del Tolima en Ibagué o mediante las entidades bancarias vinculadas, aplicando la retención en la fuente por ganancia ocasional prevista por el Estatuto Tributario colombiano.