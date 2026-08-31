Lotería del Tolima hoy, lunes 31 de agosto: número y serie ganadores

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Lotería del Tolima realizó un nuevo sorteo, correspondiente a la edición número 4185, que planea darle al máximo ganador una suma que alcanza $3.500 millones. Además, el juego les permite ganar a sus apostadores con premios secos y aproximaciones.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 31 de agosto

Los jugadores que compraron el billete completo pueden participar por un premio de viaje en globo a México por $20 millones. Para la pasada edición de este juego, este sorteo tuvo número ganador al 3220, de la serie 221.

Resultados anteriores del sorteo:

Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.

Número 7444 | Serie 085. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Número 0777 | Serie 142. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.

Número 1536 | Serie 109. Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.

Número 0491 | Serie 072. Lunes, 27 de julio de 2026: Número 9484 | Serie 123.

Número 9484 | Serie 123. Martes, 21 de julio de 2026: Número 3805 | Serie 025.

Resultado de la Lotería del Tolima este lunes 31 de agosto de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo de este lunes 31 de agosto es:

Número ganador: 9721

Serie: 168

Premio mayor: $3.500 millones.

Los premios secos corresponden a valores determinados dentro del plan de premios de la entidad, mientras que las aproximaciones reconocen determinadas coincidencias con el número favorecido en el premio mayor.

El valor del premio que recibe cada jugador depende de la categoría en la que resulte favorecido su billete y de las condiciones establecidas en el plan de premios vigente.

¿Qué hacer si ganó?

En caso de que el número coincida con alguna de las categorías premiadas, es importante conservar el billete original y verificar las condiciones para reclamar el premio.

La entidad cuenta con un sistema de consulta de resultados y un histórico de las actas oficiales de los sorteos, que permite comprobar la información publicada.