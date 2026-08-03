Resultados de la Lotería del Tolima hoy, 3 de agosto de 2026: cayó el premio mayor de $3.500 millones

La suerte volvió a jugar este lunes, 3 de agosto, de 2026 con un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana entrega un premio mayor multimillonario, además de decenas de premios secos y aproximaciones para quienes adquieren un billete o una fracción.

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En esta oportunidad, el premio mayor de 3.500 millones de pesos quedó para el número 0491, resultado que fue dado a conocer por la entidad tras el sorteo realizado en la noche de este lunes.

Los jugadores que compraron un billete completo o una fracción pueden revisar si fueron favorecidos comparando el número y la serie de su boleto con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Tolima. En caso de dudas, la entidad dispone de un servicio de consulta para verificar si el billete obtuvo algún premio o aproximación.

Resultado de la Lotería del Tolima del 3 de agosto de 2026

Premio mayor: 0491.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el premio obtenido es inferior a cinco millones de pesos, el ganador puede acercarse al distribuidor autorizado o al lotero donde adquirió el billete, presentando el documento original y su cédula de ciudadanía.

En caso de que el premio sea superior a cinco millones de pesos, el trámite deberá realizarse directamente ante la Lotería del Tolima. Para ello será necesario presentar el billete original en perfecto estado, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT), así como diligenciar los formatos de identificación y verificación exigidos por la entidad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

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La entidad recuerda que los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana. Entre ellas se encuentra el impuesto a ganadores y, cuando corresponda por el monto del premio, la retención por concepto de ganancia ocasional.

Los ganadores disponen de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Una vez vencido ese plazo, el derecho al cobro caduca conforme a la normativa vigente.