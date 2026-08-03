¿La suerte estuvo de su lado? Revise los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 3 de agosto

Miles de colombianos estarán atentos este lunes 3 de agosto a una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances del país. Juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volverán a entregar la posibilidad de ganar premios en efectivo a quienes confiaron en sus números de la suerte.

Como ocurre cada día, los apostadores esperan conocer los resultados de las diferentes modalidades de chance para verificar si lograron acertar el premio mayor o alguna de las demás categorías disponibles.

Resultados de los sorteos del lunes 3 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8627.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados serán actualizados a medida que las entidades autorizadas realicen cada uno de los sorteos programados durante la jornada.

El chance continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia. Cada día, miles de personas participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles.