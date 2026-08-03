Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este lunes 3 de agosto a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 3 de agosto de 2026

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Resultados de El Sinuano del 3 de agosto

El Sinuano Día

Número ganador: 7692

La Quinta: 6

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

¿La suerte estuvo de su lado? Revise los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 3 de agosto

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.