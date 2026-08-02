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Lotería El Sinuano Día y Noche del domingo 2 de agosto de 2026: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de la lotería El Sinuano Día, que juega todos los días.

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Redacción Loterías
2 de agosto de 2026 a las 2:59 p. m.
La jornada del 2 de agosto dejó definidos los resultados del Sinuano Día y Noche en sus horarios habituales.
La jornada del 2 de agosto dejó definidos los resultados del Sinuano Día y Noche en sus horarios habituales. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

El domingo 2 de agosto de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo del día fue el 6259-1.

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.
Lotería El Sinuano Día y Noche del 1 de agosto de 2026: conozca los resultados

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor

  • El Sinuano Día:6259-1.
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Resultados del sorteo Sinuano Noche

Premio mayor

  • El Sinuano Noche: Pendiente.
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El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 3 de agosto de 2026 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

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