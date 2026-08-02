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Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 2 de agosto: conozca los resultados de hoy domingo

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

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Redacción Loterías
2 de agosto de 2026 a las 12:09 p. m.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este domingo, 2 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.
Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 1 de agosto del 2026

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6657 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 0651, mientras que la quinta balota correspondió al 5.

Resultados del sorteo 6657 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0651
  • Quinta balota: 5
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

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Super Astro Sol: número y signo ganador del sorteo 5494, de este sábado, 1 de agosto de 2026

Resultados del sorteo 6657– La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de agosto de 2026: 0994 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 8456 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 30 de julio de 2026: 6342 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de agosto de 2026: 5986– Quinta balota: 5
  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 1260– Quinta balota: 2
  • Sorteo del 30 de julio de 2026: 2459 – Quinta balota: 3