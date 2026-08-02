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Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este domingo 2 de agosto de 2026

Estas combinaciones numéricas fueron las ganadoras de los sorteos de hoy.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

2 de agosto de 2026 a las 1:10 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Este domingo 2 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
Números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este sábado 1 de agosto de 2026

El sorteo 8511 dejó como número ganador el 2067, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.

Resultado de la lotería Chontico Día hoy, 2 de agosto de 2026

Premio mayor: 2067 - 2.

  • Tres últimos: 067 .
  • Dos últimos: 67.
  • Cifra completa: 2067.
  • La Quinta: 2.
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Resultado de la lotería Chontico Noche hoy, 2 de agosto de 2026

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente.
  • Cifra completa: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 3 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 1 de agosto de 2026 - 6813. La Quinta: 1.
  • 31 de julio de 2026 - 3418. La Quinta: 7.
  • 30 de julio de 2026 - 5805. La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • 1 de agosto de 2026 - 6946. La Quinta: 5.
  • 31 de julio de 2026 - 0789. La Quinta: 4.
  • 30 de julio de 2026 - 9377. La Quinta: 4.