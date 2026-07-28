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Resultado Lotería Chontico Día y Noche del martes, 28 de julio de 2026

Los resultados deben consultarse a través de los canales oficiales.

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Redacción Loterías
28 de julio de 2026 a las 1:46 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche.
Los resultados de Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images

Este martes, 28 de julio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

El sorteo 8505 dejó como número ganador el 9207, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 8.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 28 de julio de 2026

Premio mayor: 9207 - 8

  • Tres últimos: 207.
  • Dos últimos: 07.
  • Cifra completa: 9207.
  • La Quinta: 8.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 28 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 29 de julio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 27 de julio de 2026 - 8573. La Quinta: 1.
  • 26 de julio de 2026 - 4423. La Quinta: 5.
  • 25 de julio de 2026 - 0148. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 27 de julio de 2026 - 2154. La Quinta: 9.
  • 26 de julio de 2026 - 6094. La Quinta: 7.
  • 25 de julio de 2026 - 8514. La Quinta: 2.